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Catania, operaio di 44 anni muore cadendo da un tetto in riparazione

| 10 Novembre 2026 20:02 | 0 commenti

Catania, operaio di 44 anni muore cadendo da un tetto in riparazione

AdnKronos
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(Adnkronos) – Infortunio mortale sul lavoro a Catania. La vittima è un operaio di 44 anni, Antonino Fichera, caduto da oltre dieci metri mentre faceva riparazioni di un tetto in un’azienda della zona industriale di Catania, specializzata nella progettazione e fabbricazione di stampi. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici dello Spresal (Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro) dell’Azienda sanitaria provinciale di Catania, che dovranno effettuare gli accertamenti sull’incidente, oltre alla polizia. 

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