Catanzaro, furto aggravato e ricettazioni di armi da fuoco: in 4 ai domiciliari

CATANZARO (ITALPRESS) – I Carabinieri di Catanzaro hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, su richiesta della Procura, nei confronti di quattro persone, di cui una già sottoposta alla misura della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza, gravemente indiziate, a vario titolo, dei delitti di furto aggravato in abitazione, ricettazione, detenzione e porto illegali di armi comuni da sparo.

Le indagini, scrivono i carabinieri in una nota, sono scattate dopo il furto commesso lo scorso 30 maggio in un’abitazione di Squillace (Catanzaro), dalla quale erano stati asportati nove fucili da caccia legalmente detenuti dal proprietario, nonché monili in oro. Secondo la ricostruzione, tre degli indagati si sarebbero introdotti nell’immobile approfittando dell’assenza dei proprietari, dopo averne forzato una porta dell’abitazione.

Avrebbero quindi danneggiato una rastrelliera blindata in cui erano custodite le armi, impossessandosene e allontanandosi a bordo di un’autovettura, procurata per l’occasione. Le testimonianze raccolte, l’analisi delle immagini di videosorveglianza e gli accertamenti sul contenuto di un telefono cellulare sequestrato, hanno consentito di ricostruire, “sia la preparazione del furto sia le successive fasi di trasporto e occultamento delle armi”.

In particolare, sarebbe emerso “uno studio meticoloso da parte degli odierni indagati insieme ad accordi preventivi sul giorno e sull’orario dell’azione, la conoscenza dell’assenza dei proprietari e della presenza dei fucili all’interno dell’abitazione”.

Le armi sarebbero state inizialmente trasferite in un magazzino nella disponibilità di uno degli indagati e dalle immagini degli impianti di videosorveglianza sarebbe emersa anche la successiva consegna di armi al quarto destinatario della misura, al quale è stato contestato il delitto di ricettazione, mediante il caricamento nel bagagliaio di un secondo veicolo a lui in uso.

Nel disporre la misura, il gip ha ritenuto sussistente “il concreto pericolo di reiterazione dei reati, evidenziando anche il rischio di ulteriore circolazione delle armi sottratte, non recuperate alla data dell’ordinanza”.

-Foto ufficio stampa Carabinieri-

(ITALPRESS).