Centrosinistra, la ‘provocazione’ di Casalino rilancia i timori sui gazebo

Roma, 10 nov. (askanews) – Si parla di Quirinale, ma molti nel ‘campo largo’ lo leggono come un estremo invito a riflettere prima di andare alle primarie. Nessuno pensa che la “provocazione” di Rocco Casalino (come lui stesso la definisce) puntasse ad aprire davvero una discussione sul prossimo inquilino del Colle, i più ottimisti leggono la sortita dell’ex portavoce di Giuseppe Conte semplicemente come una mossa per guadagnare visibilità per il suo nuovo giornale online – la Sintesi – ma la lettura politica più diffusa ha a che fare appunto con le perplessità sui gazebo che ancora attraversano il fronte progressista.

Per Casalino “il rischio è che le primarie diventino una Waterloo per uno dei due partiti”, cioè per quello del leader sconfitto, con conseguenze però sull’intera alleanza perché è ragionevole pensare che almeno parte dei sostenitori di chi ha perso le primarie poi non voterà alle politiche.

“Siamo davvero sicuri – spiega – che gli elettori del Movimento Cinque Stelle, nel caso di una vittoria di Schlein, sarebbero tutti motivati a votare il campo largo con lei candidata a Palazzo Chigi? E siamo altrettanto sicuri che gli elettori democratici, in caso di vittoria di Conte, si riconoscerebbero automaticamente nella sua candidatura? Una parte potrebbe semplicemente scegliere di non votare. E con una legge elettorale che prevede un premio di maggioranza, anche pochi punti percentuali possono risultare decisivi”.

E allora, continua l’ex portavoce di Conte, la soluzione potrebbe essere un accordo politico in base al quale il Quirinale diventa una “garanzia per chi perde le primarie”. Ovvero: “Chi perde le primarie avrà un ruolo determinante nella costruzione dell’intesa sul prossimo presidente della Repubblica”.

Difficile pensare che Casalino ritenga davvero possibile un accordo del genere. Lui stesso tiene a precisare che non si tratterebbe di “uno scambio” con il ruolo di premier, che sarebbe “inaccettabile e istituzionalmente inopportuno”, l’intesa avrebbe solo un valore politico, quello di rassicurare gli elettori dello sconfitto che il loro leader sarebbe comunque “ancora in gioco”.

Anche limitandosi a questa interpretazione, però, è chiaro a chiunque che un’intesa del genere – a oltre due anni dalla scadenza del mandato di Sergio Mattarella – sarebbe di fatto scritta sull’acqua, se solo si guardano le precedenti votazioni per il Quirinale: chi si sentirebbe rassicurato da un ‘patto tra gentiluomini’ sottoscritto due anni prima su una vicenda che, storicamente, è segnata dalle incursioni dei ‘franchi tiratori’?

Casalino, ovviamente, precisa oggi che “Conte non ne sapeva nulla” e il leader M5s si limita a dire che la sua “preoccupazione” è il “caro-vita” certo non “le poltrone”.

D’altro canto però l’ex premier non boccia la proposta, quando gli viene chiesto se condivida il criterio ipotizzato da Casalino: “Io – ha replicato Conte – condivido un principio che un direttore di un giornale, un giornalista e tutti quanti sono liberi di esprimere la propria personale opinione che non è quella mia e non è una mia preoccupazione”.

Nel Pd evitano di commentare pubblicamente, ci pensa invece Angelo Bonelli a stoppare la discussione: “Pensare che la presidenza della Repubblica possa entrare in un ragionamento di equilibrio (di coalizione, ndr) lo ritengo profondamente sbagliato. Il presidente della Repubblica – a prescindere da chi lo eleggerà – deve tendenzialmente rappresentare tutto il paese”.

Ma tra i democratici, a microfoni spenti, esce appunto la lettura più maliziosa: le parole di Casalino, è il sospetto, servono a lanciare un nuovo appello a quanti – anche nel Pd – preferirebbero evitare le primarie. Non è un mistero, del resto, che gli aspiranti presidenti in casa dem sono parecchi ed è un dato di fatto che avere la segretaria Pd a palazzo Chigi rendere più arduo proporre un democratico anche per il Colle. Insomma, per qualcuno la mossa sarebbe una sorta di ‘avvertimento’ per cercare di fermare la macchina delle primarie e ragionare in extremis sul ‘terzo nome’ di cui si è parlato per tanto tempo.

Qualcuno pronostica: “Prima delle primarie, nelle prossime settimane, ci sarà momento in cui la spinta per evitare la conta tornerà a farsi sentire…”. Lo stesso Conte, giovedì scorso a ‘Piazzapulita’, ha ripetuto che “sarebbe stato forse più saggio trovare una soluzione in cui tutti e due potevamo fare generosamente un passo indietro”, anche se poi ha precisato: “Ma ormai questo è il passato”.

In realtà c’è anche da capire cosa farà la Corte costituzionale, insiste un parlamentare Pd: se venisse bocciata l’indicazione del premier non ci sarebbe più l’obbligo di indicare il candidato a palazzo Chigi. Arrivati a questo punto, in realtà, pare difficile rimettere in discussione il percorso, come ammettono tanti tra i democratici e come dice chiaramente anche Riccardo Magi, Più Europa: “Le primarie sembrano ormai inevitabili”, premette. “Ma – aggiunge – molti sono consapevoli che portano con sé un grosso rischio… Dipenderà dal modo con cui saranno interpretate dai concorrenti. L’editoriale di Casalino mi sembra un’espressione di questa consapevolezza, che non è solo la sua”.