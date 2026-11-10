Dl Bollette, Pichetto: abbassa costi del 5% per tutti, famiglie e imprese

Roma, 10 nov. (askanews) – Il decreto bollette appena approvato dal governo porta a un abbassamento generale dei prezzi del 5% per famiglie e imprese: “Esatto” ha confermato il ministro dell’Aiente e della Scurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin,intervistato sul provvedimento a “10 minuti” su Rete 4.

“Abbiamo agito sul costo della produzione per il termoelettrico, lo abbiamo abbassato di 15 euro al megawatt che vale per tutti”, e si trasferisce “automaticamente sul prezzo finale dell’energia”, ha proseguito.

Sulle ricostruzioni di stampa sugli effetti per le bollette delle famiglie “qualcuno ha fatto il calcolo solo su una parte del decreto. La somma di tutto, il totale, è circa 15 euro a megawatt-ora che corrisponde a circa un 5% del prezzo dell’energia”, ha detto Picchetto.

“Non si poteva fare di più” perché, dato che nel mercato europeo l’elettricità si trasferisce da un paese all’altro a seconda delle convenienze sui prezzi “rischiavamo di pagare noi per i tedeschi”, ha spiegato il ministro.