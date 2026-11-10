Elezioni Fifa, Wenger riflette su una possibilità candidatura con il sostegno dell’Uefa

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – L’ipotesi che Arsene Wenger presenti la sua candidatura per la presidenza della Fifa diventa sempre più concreta. Dopo le indiscrezioni de “L’Equipe” di qualche giorno fa, anche Bbc Sport scrive che l’ex tecnico dell’Arsenal sta riflettendo sulla possibilità di sfidare Gianni Infantino nella corsa alla poltrona di massimo dirigente del calcio mondiale.

Le elezioni sono in programma nel marzo 2027, ma il termine per la presentazione delle candidature scade il 18 novembre e le pressioni nei confronti del francese, attuale responsabile dello sviluppo globale della Fifa, sono sempre più intense.

Wenger avrebbe il sostegno della Uefa, mentre Infantino, nonostante le difficoltà a tenere unita la Federazione internazionale per i vari scandali scoppiati durante e dopo il Mondiale, può ancora contare sul sostegno di Sudamerica, Africa e Asia.

Finora hanno annunciato la propria intenzione di candidarsi l’ex nazionale svizzero Ramon Vega e l’ex presidente della Federcalcio giapponese, Kozo Tashima, che avrebbe il sostegno di quella parte della Confederazione asiatica tutt’altro che contenta del nuovo appoggio annunciato a Infantino.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).