Eliminare i tremori invalidanti del morbo di Parkinson senza bisturi e senza anestesia, svolta in Toscana

(Adnkronos) –

Eliminare i tremori invalidanti del morbo di Parkinson senza bisturi, senza anestesia e in una sola seduta, azzerando le lunghe liste d’attesa del servizio pubblico. La Toscana mette a segno una svolta nella sanità nazionale portando a Pisa una tecnologia finora introvabile sul territorio: in tutta Europa ne esiste infatti un solo altro esemplare, mentre in Italia è presente soltanto a Milano con tempi di attesa che superano i tre anni.

Da oggi la prospettiva cambia radicalmente. Venerdì 13 novembre, alle ore 11, al PalaTodisco di San Giuliano Terme (Pisa), verrà consegnata ufficialmente all’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana la tecnologia di ultimissima generazione Exablate Prime, che erogherà trattamenti interamente coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.

L’operazione di sistema – ideata e promossa dal consigliere regionale e vicepresidente della commissione Sanità Federico Eligi, trovando la decisiva risposta e il forte impegno dell’imprenditore Donato Todisco alla guida del Todisco Group – unisce Regione, Università e grande imprenditoria per dare una risposta concreta alla mobilità passiva dei pazienti e tracciare un nuovo modello di alleanza pubblico-privato al servizio della salute pubblica.

“Non parliamo di una semplice donazione, ma di una visione strategica condivisa”, anticipa il vicepresidente della Commissione Sanità in Consiglio regionale, Federico Eligi, ideatore e promotore dell’accordo. “Il privato metropolitano e industriale interviene a supporto della salute dei cittadini mettendo a disposizione lo strumento tecnologico più avanzato al mondo, mentre il pubblico investe in personale, strutture, risonanze e rimborsi delle prestazioni, garantendo che la cura più innovativa sia accessibile a chiunque ne abbia bisogno”.

Un gesto di forte impatto sociale che vede Donato Todisco e il suo Gruppo in prima linea a fianco delle Istituzioni. “Mettere la forza dell’impresa al servizio della collettività e della sanità pubblica è un dovere etico e un orgoglio per il nostro Gruppo”, sottolinea il presidente Donato Todisco. “Restituire valore al territorio proponendo un modello dove l’eccellenza tecnologica privata si integra con la regia pubblica significa contribuire a cambiare in meglio la vita di centinaia di pazienti e delle loro famiglie”.

Una visione sinergica in cui l’intervento del Todisco Group si inserisce all’interno di una cornice interamente governata dalla strategia pubblica. “La vera sfida culturale dell’operazione sta nel riaffermare il valore del Sistema Sanitario Pubblico come unico e fondamentale garante dell’eccellenza e dell’uguaglianza dei cittadini”, ribadisce Eligi.

Per la comunità medico-scientifica, l’arrivo della piattaforma Exablate Prime a Pisa – reso possibile grazie al fondamentale contributo del Gruppo Todisco e al co-investimento pubblico sulla risonanza magnetica ad alto campo da 3 Tesla e sull’alta specializzazione universitaria – rappresenta un salto generazionale. Fino ad oggi, i pazienti affetti da Parkinson o tremore essenziale grave erano costretti ad affrontare liste d’attesa di oltre tre anni o a migrare fuori regione. Con l’attivazione della piattaforma a Pisa, pianificata per i primi mesi del 2027 a seguito delle fasi di calibrazione e allestimento, la Toscana si candida a diventare il polo di riferimento per tutto il Centro-Sud Italia.

I punti chiave dell’accordo: Tecnologia di frontiera: l’arrivo del sistema MRgFUS Exablate Prime per la chirurgia cerebrale di precisione senza incisioni; Sinergia virtuosa: la collaborazione tra l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana, le competenze universitarie e la sensibilità sociale dell’imprenditore Donato Todisco, affiancata da una RM 3 Tesla dedicata; Sostenibilità e universalità: un modello in cui il pubblico governa il percorso clinico e garantisce la copertura SSN, abbattendo la mobilità passiva e assicurando l’accesso universale alle cure;

Alla cerimonia di consegna di Exablate Prime interverranno il presidente della Regione Eugenio Giani, il vicepresidente della commissione Sanità Federico Eligi, il presidente del Gruppo Todisco Donato Todisco, insieme ai vertici istituzionali e clinici dell’Aou Pisana, per illustrare i dettagli di questo modello innovativo.