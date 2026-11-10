Energia, come orientarsi tra utenze luce e gas della nuova casa: nasce ‘Casa nuova, la guida di Pulsee’

(Adnkronos) – Che si tratti dell’acquisto della prima casa, del trasferimento in una nuova città o della gestione di una seconda abitazione, il momento della consegna delle chiavi porta con sé grandi emozioni, ma anche la necessità di affrontare scelte pratiche fondamentali. Tra le più complesse, e spesso percepite come un ostacolo burocratico, c’è la gestione delle utenze domestiche: una sfida amplificata dal fatto che, secondo il Pulsee Luce e Gas Index sviluppato con NielsenIQ, solo il 56% degli italiani si sente a proprio agio nella lettura della bolletta e quasi 7 su 10 non conoscono i propri consumi nel dettaglio. Per rispondere a questo bisogno di chiarezza e aiutare le persone a orientarsi nel mondo dell’energia, individuando l’offerta luce e gas più adatta alle proprie esigenze, nasce Casa Nuova, la guida di Pulsee. Non un semplice manuale ma un vero e proprio strumento di informazione e servizio, in linea con la vocazione all’education e alla semplificazione di Pulsee, inaugurata con l’Energipedia, lanciata in occasione della fine del mercato tutelato. Casa Nuova si inserisce in un contesto in cui il dinamismo abitativo degli italiani mostra cenni di ripresa: secondo gli ultimi dati sul mercato immobiliare, il settore registra oltre 950.000 compravendite annue (+1,7%) e supera la soglia di 1 milione di nuovi contratti di affitto stipulati .

Milioni di persone che si spostano equivalgono ad altrettanti contatori da gestire e alla possibilità di cercare attivamente le proposte più convenienti sul mercato in base a modelli di consumo che cambiano tra composizioni familiari e abitudini differenti. Cambiamenti che si riflettono inevitabilmente sulle pratiche energetiche, con una stagionalità ben definita. Secondo i dati sui consumi e i servizi elaborati internamente da Pulsee, le volture – pratica necessaria per cambiare intestatario in una casa, tipicamente in affitto, in cui i contatori sono già attivi – subiscono una vera e propria impennata a partire dai mesi estivi, raggiungendo il loro picco in autunno, in coincidenza con i nuovi contratti di locazione lavorativi o universitari: se in primavera pesano per il 15,7% delle pratiche gestite nei canali tradizionali (e per il 4,1% nel digital), tra settembre e ottobre arrivano a superare rispettivamente il 28% e il 6,6% del totale delle operazioni . Di contro, le Prime Attivazioni, legate di frequente alle case di nuova costruzione, mostrano un picco arrivando a rappresentare il 7,3% delle pratiche sui canali digitali nel mese di aprile.

Dalla differenza tra Pod e Pdr alla distinzione tra Allaccio, Nuova Attivazione, Subentro o Voltura, Casa Nuova, la guida di Pulsee accompagna il consumatore passo dopo passo. Consultabile gratuitamente online, fornisce strumenti pratici per: Capire la situazione di partenza del proprio immobile: per identificare subito la pratica corretta da richiedere senza perdite di tempo; Decifrare le voci della bolletta: spiegando in modo trasparente termini spesso ostici come PUN (Prezzo Unico Nazionale), Psbil, Quota Fissa, Quota Potenza, Oneri di Sistema e Accise; Gestire le eccezioni: con indicazioni specifiche per chi sta acquistando una seconda casa (che, ad esempio, è esente dal Canone RAI ma prevede costi fissi più alti per gli oneri di sistema) o per chi entra in affitto. “Il trasloco in una nuova casa è un momento di grande cambiamento in cui i consumatori chiedono, prima di tutto, semplicità burocratica e prevedibilità della spesa. Con Casa Nuova, la guida di Pulsee, vogliamo confermare il nostro ruolo non solo come fornitori, ma come facilitatori – commenta Alicia Lubrani, Amministratore Delegato di Pulsee Luce e Gas – Crediamo che l’energia non debba mai essere un problema o una fonte di stress. Strumenti di alfabetizzazione energetica come questo, uniti alla digitalizzazione delle nostre offerte e alla presenza capillare dei nostri energy store sul territorio, permettono alle famiglie di prendere decisioni consapevoli sin dal primo giorno in cui varcano la soglia della loro nuova abitazione”. La guida completa è disponibile e scaricabile gratuitamente nella sezione dedicata del sito di Pulsee: https://pulsee.it/news-media/casa-nuova.