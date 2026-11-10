Equitazione, a Verona i Global Champions Playoff

Roma, 10 nov. (askanews) – Il gotha del salto ostacoli mondiale si riunisce a Verona per i prestigiosi Global Champions Playoff, l’atto conclusivo del circuito internazionale di jumping più famoso del mondo. Dal 19 al 22 novembre a Veronafiere, il celebre Padiglione 8 diventerà teatro di un evento sportivo e di intrattenimento per eccellenza: quattro giornate imperdibili di competizione ai massimi livelli con i migliori interpreti del pianeta, oltre 11 milioni di montepremi e due titoli in palio: il Longines Global Champions Tour Super Grand Prix, riservato ai vincitori qualificati dei Gran Premi stagionali, e la GCL Super Cup, che vedrà le migliori squadre mondiali affrontarsi in un’avvincente sfida a eliminazione diretta.A rendere ancora più avvincente l’appuntamento sarà la presenza dei nostri azzurri, pronti a misurarsi con i cavalieri e le amazzoni più titolati del pianeta, in un confronto che riunirà il meglio del salto ostacoli mondiale.A completare il programma, le competizioni internazionali CSI2*. Sport, grandi campioni e intrattenimento per un appuntamento che porterà Verona al centro della scena equestre mondiale, celebrando il gran finale della stagione 2026.