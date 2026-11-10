Eternit, in Cassazione l’ultima parola sulle morti per amianto

Roma, 10 nov. (askanews) – “Le vittime sono quasi 3.000 e continuano purtroppo ad esserci, nonostante l’abbattimento del mostro e tutte le altre bonifiche”. Gianni Crisafulli, ex vicesindaco e figlio di una vittima, parte dai numeri che definiscono l’ampiezza di una vicenda durata 30 anni, arrivata a una conclusione con la sentenza della Cassazione che decide sul ricorso degli avvocati di Stephan Schmidheiny, imprenditore tedesco ex patron dello stabilimento Eternit a Casale Monferrato.Sono tanti i cittadini della località piemontese che seguono questo ultimo processo davanti alla Cassazione a Roma, dopo un iter travagliato e complesso, a quasi 30 anni dalle prime indagini per le morti da mesotelioma.”Purtroppo – continua Crisafulli – queste microfibre o fibre che circolano ancora continueranno purtroppo a fare vittime, ne fanno 50, 55 in media all’anno e quindi sono un disastro per la nostra città che fa 35.000 abitanti, siamo qua oggi a chiedere la giustizia che la città e i familiari delle vittime si meritano”.I risarcimenti sono stati “pochissimi”, “ma chiaramente parliamo di cifre irrisorie – conclude Crisafulli – per noi non è un problema di risarcimento, ma è un problema di giustizia sociale, un disastro ambientale enorme e noi speriamo che la sentenza di oggi metta finalmente fine a questa triste storia oltretutto sarebbe una sentenza che farebbe da pilastro per tutta una serie di altre sentenze e disastri ambientali in Italia e in Europa e nel mondo”.