Ex Ilva, fumata nera al ministero: niente accordo su cassa integrazione per gli oltre 8.600 lavoratori

(Adnkronos) – I sindacati non firmano l’accordo. È l’esito del lungo tavolo di oggi, durato oltre sei ore al ministero del Lavoro, sulla richiesta di cassa integrazione straordinaria per gli 8.622 lavoratori dell’ex Ilva, avanzata da Acciaierie d’Italia, e che ha ripreso la trattativa dopo la fumata nera del 6 novembre. Al termine del tavolo è stato dunque redatto il verbale di mancato accordo. Il nodo per i sindacati sta nell’accettazione ‘al buio’ di un accordo sulla cassa integrazione senza garanzie occupazionali e senza un cronoprogramma su piano industriale e decarbonizzazione.

“Ancora non sono chiare le prospettive degli stabilimenti e perché questa è una cassa a pagamento diretto che per i lavoratori è un grande problema. Non abbiamo ancora risposte a tutte le nostre richieste sociali, ambientali, di salute e sicurezza” dichiara Loris Scarpa, coordinatore nazionale siderurgia per la Fiom-Cgil, al termine dell’incontro tecnico al ministero del Lavoro sull’ex Ilva che si è concluso con un verbale di mancato accordo. “Sarà un percorso ancora lungo – aggiunge – noi ci auguriamo che il prossimo incontro a Chigi avvenga quanto prima e che si possa iniziare a fare un po’ di chiarezza”.

“Tante ore di discussione, utili per riassumere impegni precisi, sia da parte dell’Inps sia da parte dell’azienda, per gestire al meglio questa cassa integrazione dolorosa e drammatica”, dichiara Guglielmo Gambardella, segretario nazionale Uilm, che “subiamo, anche per questo non abbiamo fatto l’accordo, perché è frutto e conseguenza delle scelte politiche sbagliate di questi anni”.

“Siamo fiduciosi, visto l’impegno che è stato messo in campo”, dice Valerio D’Alò, segretario nazionale Fim Cisl, ma “è ovvio che non ci poteva essere una condivisione sindacale su un accordo, perché vorrebbe dire condividere le finalità e le motivazioni che ci portano a discutere della Cigs: per noi la fermata di tutti gli impianti non è condivisibile”.

“Auspichiamo una convocazione quanto prima a palazzo Chigi per continuare a ribadire che il governo deve fare il governo, si deve assumere responsabilità e deve portare avanti un progetto per mettere fuori da una condizione di perenne ricatto una comunità intera” dichiara Francesco Rizzo di Usb al termine dell’incontro.

Venerdì scorso tutti gli impianti dell’area a caldo dell’ex Ilva di Taranto sono stati spenti. Dalla mattina del 6 novembre non c’è più nulla di acceso. A quanto si apprende, Maurizio Saitta, direttore generale di Acciaierie d’Italia avrebbe detto anche che l’azienda ha eseguito la sentenza della Corte d’Appello di Milano.