Farmaceutica, Biroccio (Gsk): “Innovazione reale è quella che porta vantaggi al Ssn”

(Adnkronos) – “Dobbiamo fare leva su quanto di buono abbiamo e modernizzarlo. Abbiamo uno dei migliori sistemi sanitari al mondo, ma le prestazioni che eroga sono ancora pensate per una popolazione che negli anni Settanta e Ottanta era molto diversa da quella attuale. La popolazione italiana è una delle più anziane al mondo e gli ultrasessantenni rappresentano oltre un quarto del totale. Farli stare in salute non è solo un dovere etico, ma anche un beneficio per la nostra economia”. Lo ha detto Antonino Biroccio, presidente e amministratore delegato di Gsk Italia, intervenendo della XXI edizione del Forum Meridiano Sanità, ‘Sanità e life sciences: governare le transizioni, costruire il futuro’, il think tank sulla sanità di The European House – Ambrosetti, svoltosi oggi a Roma.

“Oggi abbiamo tecnologie che consentono di prevenire malattie nell’adulto fragile e altre che permettono di curare anche senza ricovero – continua Biroccio – Sono innovazioni spesso dal prezzo importante, ma che possono far risparmiare costi sanitari: è quella che chiamo ‘innovazione reale’, cioè l’innovazione che porta vantaggi dimostrati per il Ssn. Due esempi sono la vaccinazione degli adulti fragili e le nuove terapie in oncologia, che possono evitare ricoveri e ridurre i costi accessori”.

Per Biroccio, poi è fondamentale il tema della competitività e dell’attrattività del Sistema-Paese: “Investire nell’industria biofarmaceutica italiana significa contribuire all’economia italiana, oltre che alla salute delle persone. Per questo è importante sostenerla con politiche meno dispersive e più focalizzate sulle priorità, come avviene in altri paesi europei”, ha concluso.