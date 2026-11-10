Formula 1, Fia conferma i Gp di Qatar e Abu Dhabi: sfuma il sogno di Imola

(Adnkronos) – Dopo settimane di incertezze e interrogativi sul futuro degli ultimi appuntamenti del calendario, arriva la conferma ufficiale: la Formula 1 correrà regolarmente in Qatar e ad Abu Dhabi per le due gare conclusive del Mondiale 2026. A mettere fine alle indiscrezioni è stato il presidente della Fia, Mohammed Ben Sulayem, con un messaggio pubblicato sui propri canali social. “Siamo pronti per Qatar e Abu Dhabi. Siamo pienamente preparati e impegnati a offrire due straordinari fine settimana di gara e una conclusione spettacolare del Campionato Mondiale di Formula 1. Non vediamo l’ora di accogliere piloti, team e tifosi in due circuiti iconici per una conclusione indimenticabile della stagione. Ci vediamo in griglia”.

Un annuncio che chiude le ipotesi di una soluzione alternativa per il finale di campionato. Tra queste c’era anche quella di Imola, che aveva manifestato la propria disponibilità a ospitare il Gran Premio nel weekend del 6 dicembre, qualora fosse stato necessario individuare una sede sostitutiva.