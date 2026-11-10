Francesco Gabbani canta Francesco Gabbani, il suo nuovo singolo

Milano, 10 nov. (askanews) – Francesco Gabbani, cantautore, polistrumentista e artista multiplatino, pubblica venerdì 13 novembre un nuovo singolo inedito, un brano che parla di riconciliazione con la natura, con il tempo e, soprattutto, con sé stessi. Scritto e composto da Gabbani, il brano racchiude una riflessione che l’artista sente particolarmente vicina in questo momento del suo percorso personale e artistico, tanto da aver scelto di intitolarlo con il proprio nome.

Il singolo sarà disponibile dal 13 novembre in radio e su tutte le piattaforme digitali per BMG ed è già disponibile in pre-save.

“Francesco Gabbani” è una riflessione poetica e profondamente umana sul rapporto tra l’uomo e la natura, ma anche sul bisogno di ritrovare sé stessi, imparare dai propri errori e riscoprire la bellezza delle cose più semplici. Attraverso immagini delicate e potenti, Francesco Gabbani racconta la possibilità di ricominciare, anche quando sembra essere troppo tardi. Un fiore che cresce sotto uno scalino diventa simbolo di speranza e rinascita, mentre ogni errore si trasforma in una tappa necessaria di un cammino fatto di cadute, consapevolezze e piccoli passi avanti.

La natura è protagonista e rifugio, una presenza materna che accoglie, insegna e perdona, senza chiedere nulla in cambio se non di essere ascoltata. È proprio nel recuperare questo legame autentico con la terra che nasce il desiderio di rallentare, fare pace con le proprie fragilità e tornare all’essenziale, lontano dal rumore e dalle contraddizioni della vita contemporanea. Con la sua sensibilità e quell’ironia capace di alleggerire anche le riflessioni più profonde, Gabbani si mette a nudo, ridimensiona sé stesso e il proprio ruolo, ricordandoci quanto siamo piccoli di fronte all’immensità dell’universo e quanto, proprio in questa consapevolezza, possiamo ritrovare il nostro posto nel mondo.

Per la copertina del singolo, Francesco Gabbani ha scelto un’opera da lui stesso realizzata: un autoritratto, un pezzo unico, che aggiunge un ulteriore livello di autenticità e intimità al progetto. Un’immagine attraverso la quale l’artista si racconta anche con un linguaggio espressivo diverso da quello musicale, dando forma a una rappresentazione personale di sé.

Francesco Gabbani nel 2027 tornerà dal vivo con “Occidentali’s Party”, due speciali appuntamenti nei palazzetti in programma il 17 aprile 2027 al Nelson Mandela Forum di Firenze e il 22 aprile 2027 all’Unipol Forum di Milano. Un atteso ritorno nei grandi spazi indoor dopo il successo dei suoi ultimi tour, per celebrare insieme al pubblico un traguardo speciale: i dieci anni di Occidentali’s Karma.

Un nuovo capitolo live che arriva in un anno particolarmente significativo: il 2027 segna infatti il decennale di Occidentali’s Karma, il brano con cui Gabbani vinse il Festival di Sanremo dando il via ad un percorso costellato di successi entrati nell’immaginario collettivo.

Con questi due concerti evento, Gabbani celebrerà questo importante anniversario con uno spettacolo unico, caratterizzato da un allestimento inedito e da una scaletta pensata per ripercorrere i momenti più significativi della sua carriera. Una grande festa della musica che renderà omaggio al cammino artistico che lo ha portato a diventare uno dei cantautori più apprezzati e amati del panorama italiano.