Francesco Paolantoni, gli esordi e la depressione dopo che un amico gli svuotò il conto: la sua vita in un’autobiografia

(Adnkronos) – Settanta anni di vita, cinquanta di carriera e una certezza: sentirsi ancora un ragazzino. È questo lo spirito con cui Francesco Paolantoni si racconta in ‘Malgrado me – Autobiografia senza nulla a pretendere’, il libro pubblicato da Sperling & Kupfer e disponibile in libreria dal 6 ottobre.

Già dalla quarta di copertina emerge il tono ironico e disincantato che da sempre caratterizza l’attore napoletano: “Questo libro è per me un modo di festeggiare cinquant’anni di vita e settant’anni di carriera. Aspé… ah, già, è il contrario!”. Un gioco che diventa occasione per riflettere sul tempo che passa: “Quello che più mi turba non sono tanto i cinquant’anni di carriera, quanto i settanta di vita”. Per Paolantoni, però, la soluzione è una sola: conservare il bambino che si porta dentro. Anche se, scherza, bisognerebbe prima “abboffarlo di mazzate, perché deve imparare da piccolino”.

Nel libro l’attore ripercorre un’esistenza che somiglia a un romanzo. Cresciuto nei Quartieri Spagnoli di Napoli, ricorda un’infanzia vissuta tra strada, avventure e cinema americano. “Volevo diventare un attore americano”, racconta in un’intervista al Corriere della Sera, ricordando le proiezioni viste insieme alla sorella maggiore.

Tra i passaggi più toccanti dell’autobiografia e dell’intervista c’è il rapporto con la famiglia. Paolantoni rivela di essere stato figlio di un padre già anziano: “Mi ha concepito quando aveva 62 anni”. Un legame interrotto troppo presto. Il padre morì per un infarto quando lui aveva appena vent’anni; due anni dopo perse anche la madre. “A 22 anni sono rimasto solo”, confessa. Una ferita che non si è mai davvero rimarginata: “È un solco che non ti passa più, ti segna per tutta la vita. Poi ci convivi, diventa parte di te”.

Prima di diventare attore, Paolantoni aveva anche coltivato un’insolita attività da giovane imprenditore. Appassionato di fumetti, riproduceva i personaggi che amava e vendeva i suoi disegni per strada, davanti al Banco di Napoli. Un’attività che, racconta divertito, gli garantiva già allora un piccolo giro d’affari. Ma il richiamo del palcoscenico era più forte. Dopo la scuola di arte drammatica iniziò subito a lavorare, affrontando però anni economicamente complicati.

La svolta arrivò prima con il cabaret e poi con la televisione. L’incontro con Renzo Arbore fu un’emozione enorme, ma il vero salto di popolarità arrivò più tardi. “La vera svolta c’è stata con la Gialappa’s e ‘Mai dire Gol'”, spiega. Un successo che ha regalato al pubblico personaggi entrati nell’immaginario collettivo come Robertino, De Lollis e il Nonno multimediale. Ancora oggi, racconta, c’è chi per strada gli urla il celebre tormentone: “Ho vinto qualche cosa?”.

Accanto alla carriera, il libro affronta anche uno dei momenti più bui della sua vita. Quando il successo sembrava avergli garantito sicurezza economica, un collaboratore di cui si fidava ciecamente lo tradì. “Aveva le mie firme in banca e, a un certo punto, mi prosciugò il conto”, racconta. Un colpo devastante, arrivato proprio mentre la sua carriera stava attraversando una fase più incerta.

Da quel trauma emerse con forza anche la depressione. “Ho conosciuto la depressione”, ammette senza giri di parole. Una fragilità che, secondo lui, aveva radici profonde e affondava anche nel dolore mai superato per la perdita dei genitori. “Ho cercato di non lasciarmi completamente andare”, ricorda.

Eppure gli ultimi anni hanno ribaltato ogni previsione. Oggi Paolantoni parla apertamente di una sorta di seconda giovinezza professionale. “È una cosa miracolosa”, dice riferendosi alla nuova popolarità conquistata in tv. Da una parte la ritrovata collaborazione con Fabio Fazio, che lo ha accolto stabilmente a ‘Che tempo che fa’; dall’altra l’incontro con Stefano De Martino con ‘Stasera tutto è possibile’.

Di De Martino parla con affetto e ironia: “È vecchio dentro, è saggio”, scherza. E racconta come, insieme a Biagio Izzo e Giovanni Esposito, si sia creata una combriccola pronta a divertirsi come fosse ancora composta da dodicenni.

Tra i ricordi più sorprendenti affiorati nelle pagine di ‘Malgrado me’ c’è anche quello legato a Francesco Nuti. L’attore toscano gli propose infatti di diventare protagonista di una nuova coppia comica cinematografica, una sorta di erede del modello Benigni-Troisi. Il progetto però non vide mai la luce dopo il grave incidente che cambiò la vita di Nuti. “Resta un rammarico enorme”, ammette Paolantoni.

Il bilancio finale, nonostante le ombre, è quello di un uomo che guarda al passato senza amarezza. Non ha rimpianti neppure per non aver avuto figli, scelta che considera coerente con il suo carattere. E se c’è ancora un desiderio nel cassetto, è quello di realizzare un film tutto suo. Anche se, confessa sorridendo al ‘Corriere’, oggi preferisce “evitare le complicazioni”.



Del resto, dopo aver attraversato lutti, depressione, tradimenti e rinascite professionali, Francesco Paolantoni sembra aver trovato la sua personale formula della felicità: continuare a fare questo mestiere “seriamente ma divertendosi”.