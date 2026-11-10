Fumarola (Cisl): Sciopero Cgil? “Non aderiamo, più ideologico che di merito”

Roma, 10 nov. (askanews) – “Noi rispettiamo le scelte delle altre confederazioni ma non aderiamo allo sciopero e lo diciamo senza una polemica. Noi pensiamo che nella manovra ci siano degli elementi condivisibili, che sono appunto frutto delle nostre rivendicazioni, altri ancora si possono correggere, auspichiamo, con il confronto. Venerdì avremo questo confronto a Palazzo Chigi e quindi riparleremo, riproporremo le nostre richieste. E poi questo sciopero, se mi posso permettere, è stato proclamato prima ancora che se esistesse il disegno di legge. E quindi abbiamo l’impressione che abbia più sapore ideologico che di merito”. Così la segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, intervistata su Radio 1 Rai, rispondendo ad una domanda sullo sciopero generale proclamato dalla Cgil per il 20 novembre.

“Noi pensiamo che lo sciopero debba essere anche preservato, perché è lo strumento massimo che abbiamo a disposizione nel conflitto sindacale. Quindi non vogliamo assolutamente utilizzarlo – ha spiegato – quando ancora pensiamo che ci siano margini per poter portare a casa i risultati che noi auspichiamo per lavoratori, pensionati, famiglie e giovani”.