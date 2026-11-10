G7, accelera la guerra ibrida legata a conflitti Iran e Ucraina

Parigi, 10 nov. (askanews) – Iran e Ucraina: le due principali crisi internazionali all’attenzione della Ministeriale Esteri del G7, che si è conclusa oggi a Parigi, si sono palesemente intrecciate – come gli analisti prevedevano da tempo – con la questione del crescendo degli attacchi informatici contro i Paesi europei. Un tema che l’Italia aveva posto all’attenzione alla vigilia del vertice dei Sette Grandi, e che l’Unione europea discuterà lunedì prossimo in un Consiglio Affari Esteri, valutando la possibilità di adottare sanzioni per contrastare gli attacchi cyber.

“Il rischio di una ripresa degli attacchi” degli Stati Uniti contro l’Iran “e di un’escalation non è del tutto scongiurato, altrimenti non avremmo dedicato così tanto tempo ed energie ad affrontare il tema”, ha sottolineato nella conferenza stampa finale al termine del vertice il ministro degli Esteri francese, Jean-Noel Barrot. “Tuttavia – ha proseguito Barrot -, sosteniamo gli sforzi, in particolare quelli dei paesi della regione, volti a trovare una via che porti a una soluzione politica capace di evitare la ripresa degli attacchi”. Intanto però ieri, sul fronte Iran, era arrivato un colpo di scena, con lo stesso Barrot che aveva rivelato che la Francia aveva individuato nei Pasdaran iraniani gli autori degli attacchi informatici, avvenuti lo scorso mese, che avevano portato i frigoriferi dei supermercati francesi ad ‘impazzire’.

“Sono in grado di confermare che la responsabilità di questo attacco ricade sul Corpo dei Guardiani della Rivoluzione della Repubblica Islamica dell’Iran. Si tratta di un attacco di portata e aggressività inedite”, aveva detto Barrot disponendo la convocazione dell’ambasciatore iraniano a Parigi.

“L’Unione europea – ha spiegato oggi Barrot tornando sul tema – ha accolto con favore la mia proposta affinché, una volta conclusi gli accertamenti, si possa procedere nelle prossime settimane all’adozione di sanzioni europee contro tutti i responsabili. Sottolineo che siamo stati bersaglio di un attacco informatico a scopo di sabotaggio, nonostante noi non abbiamo in alcun modo partecipato, né tantomeno sostenuto, le operazioni militari lanciate dagli Stati Uniti”. Il capo della diplomazia francese ha mostrato determinazione, a suo dire essenziale per contrastare questo tipo di minacce: “Se siamo riusciti, in tempi così brevi, ad attribuire questo attacco informatico è perché oggi disponiamo di competenze estremamente avanzate. Ovviamente non rivelerò i segreti che ci hanno permesso di acquisire la certezza che dietro questo attacco ci fossero i Guardiani della Rivoluzione. Tuttavia, averlo fatto in così poco tempo rappresenta anche un deterrente per chiunque volesse lanciare contro di noi attacchi informatici: noi li vedremo, sapremo chi sono e sapremo come rispondere”.

Molto simile, anche se qui l’attribuzione esplicita ad un governo non è possibile, il caso degli attacchi informatici contro il ministro degli Esteri Antonio Tajani, vittima nei giorni scorsi della diffusione sul dark web di informazioni sensibili sulla sua persona ad opera dello collettivo di hacker filo-russi “NoName” e di post provocatori da parte dell’Ambasciata russa a Roma, che accusa il governo italiano di nutrire sul conflitto in Ucraina “illusioni imposte dagli aguzzini di Kiev e dagli ipnotizzatori di Bruxelles”. “Il G7 – ha spiegato Tajani alla stampa italiana al termine del vertice – ha affrontato la questione della guerra ibrida nei confronti dei paesi occidentali. C’è una comune visione anche da parte del Canada e c’è stato un lucido intervento del ministro degli Esteri canadese sul tema. Io ho ribadito la necessità di essere uniti e di contrastare questi attacchi che vengono portati ai paesi europei. Bisogna avere una regia comune per difendere la libertà e la democrazia. Non sottovalutiamo le minacce e lavoriamo insieme in maniera coordinata”, ha assicurato Tajani ricordando che il tema sarà in cima all’agenda della riunione di lunedì dei ministri degli Esteri europei a Bruxelles, da cui, ha aggiunto il vicepremier, “arriverà una risposta forte dell’Europa”. “Noi – ha proseguito Tajani scendendo nel dettaglio delle contromisure – siamo favorevoli a infliggere sanzioni a chi attacca i paesi europei e i paesi dell’Occidente, però bisogna individuare i responsabili. In Italia c’è un’inchiesta della magistratura, in Francia ci sono altri riscontri e quindi, una volta individuati i responsabili con certezza, è ovvio che questi dovranno essere sanzionati”.

E in serata, mentre il ministro tornava in aereo in Italia, e quasi a sottolineare l’accelerazione delle tensioni di carattere “ibrido”, sono arrivate nuove minacce al ministro dal collettivo ‘NoName’. “A fine agosto, durante la riunione dei ministri degli Esteri dell’Unione Europea in Irlanda, avevo detto che sarebbe cominciata un’azione per influenzare la campagna elettorale in Italia. E mi pare che i post che vengono fatti servono proprio a cominciare a fare propaganda elettorale. Io non mi faccio intimidire e neanche gli italiani si fanno intimidire dalla propaganda di hacker filorussi”, ha reagito Tajani appena atterrato all’aeroporto militare di Ciampino.

In attesa di inevitabili nuovi sviluppi (il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha detto che “la Francia sta scaricando su altri la responsabilità dei propri fallimenti”), l’attenzione si concentrerà sui prossimi passi che i Paesi europei decideranno di compiere lunedì a Bruxelles. Sempreché sia possibile un’attribuzione inequivocabile degli attacchi.