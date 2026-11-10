Giustizia, Mattarella: “Magistrati non condizionati da interessi e volontà di altri poteri”﻿

(Adnkronos) – “La parità di tutti i cittadini davanti alla legge presuppone l’indipendenza dell’ordine giudiziario così come richiede l’imparzialità delle sue decisioni, perché soltanto in tal modo può essere assicurata la pari dignità delle persone attraverso l’effettiva realizzazione dei diritti di ciascuno”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale i magistrati in tirocinio.

“In questa esigenza – ha ricordato il capo dello Stato – risiede la ragione per la quale la Costituzione riconosce le garanzie di autonomia e indipendenza, in quanto i magistrati non devono avere alcuna soggezione di tipo gerarchico, così come non devono essere condizionati né da interessi né da volontà di altri poteri”.

“Si tratta delle garanzie che consentono alla giurisdizione di assicurare la piena attuazione del principio di legalità, mediante la tutela dei diritti. Tutela svolta attraverso l’attività esercitata quotidianamente nelle aule giudiziarie con l’applicazione e l’interpretazione delle norme vigenti”, ha detto Mattarella.

“Le funzioni che vi apprestate a svolgere vi affidano il compito di risolvere anche conflitti talvolta drammatici – ha affermato Mattarella incontrando i magistrati in tirocinio – Tutti i casi in giudizio richiedono risposte saldamente ancorate nel diritto positivo, motivate con chiarezza e adottate con tempestività. All’applicazione delle norme di legge è legata l’interpretazione giurisprudenziale alla luce del dettato costituzionale e delle convenzioni sovranazionali, che non consente di incorrere in opinabili letture soggettive”.

“La qualità della giurisdizione – ha ricordato il capo dello Stato – è per la magistratura un dovere inderogabile, sul rispetto del quale si fonda il rapporto di indispensabile fiducia che il Paese deve poter nutrire nell’amministrazione della giustizia. La solidità giuridica delle decisioni costituisce la garanzia della autorevolezza dell’Ordine giudiziario. Anche per questo è indispensabile che la decisione sia riconoscibile come frutto di un’interpretazione in linea con la legge e coerente con l’elaborazione giurisprudenziale”.

“In tal modo – ha concluso Mattarella – viene assicurata la parità di trattamento tra casi simili, dando concreta attuazione al principio costituzionale di uguaglianza e ne risulta rafforzata la fiducia dei cittadini nel sistema giudiziario”.