Guerra in Ucraina, iniziati i colloqui di Abu Dhabi con Russia e Usa – Diretta

(Adnkronos) –

Al via ad Abu Dhabi i negoziati per la porre fine alla guerra tra Ucraina e Russia. Kiev, Mosca e gli Stati Uniti tornano a incontrarsi in formato trilaterale per cercare una possibile via d’uscita dal conflitto. È il primo appuntamento di questo livello da febbraio e arriva dopo mesi di stallo diplomatico, mentre sul terreno la guerra continua e gli attacchi russi alle infrastrutture energetiche ucraine aggravano la situazione. Sul tavolo ci sono i nodi più difficili del conflitto: il futuro dei territori occupati, le garanzie di sicurezza per Kiev, un eventuale cessate il fuoco e persino la futura architettura di sicurezza europea.

A spingere per un’intesa è soprattutto Washington, con Donald Trump intenzionato a imprimere un’accelerazione al negoziato. Ma le posizioni di Mosca e Kiev restano distanti, soprattutto sulla questione territoriale. Il Cremlino continua a rivendicare condizioni che l’Ucraina considera inaccettabili, mentre il presidente Volodymyr Zelensky chiede garanzie concrete affinché un eventuale accordo non si trasformi soltanto in una pausa prima di una nuova offensiva russa.

Ma la questione non riguarda soltanto Ucraina e Russia. L’Unione europea è presente ad Abu Dhabi con alcuni suoi rappresentanti, insieme a Francia, Germania, Regno Unito e Nato, ma è rimasta fuori dalla stanza in cui si svolgono i negoziati. I colloqui si sono svolti in uno spirito di “collaborazione” tra i partner europei, l’Ucraina e gli Stati Uniti, rispecchiando i loro “obiettivi comuni”, le consultazioni in corso e l’impegno verso la sicurezza euro-atlantica, conferma la dichiarazione diffusa dal Consiglio Europeo. I partecipanti hanno sottolineato che “qualsiasi futura intesa dovrà rispettare la sovranità, l’integrità territoriale e l’autonomia decisionale, fornendo al contempo garanzie di sicurezza credibili per l’Ucraina”.

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