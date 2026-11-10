Ia, Zingaretti (Pd): “Sovranità non è sinonimo di autarchia, ma significa avere libertà di scelta”

(Adnkronos) – “Senza economia di mercato non esiste la democrazia”. E’ con questa frase di Luigi Einaudi che l’eurodeputato e capodelegazione del Partito democratico, Nicola Zingaretti, ha aperto il suo intervento in occasione di ‘AI Sovrana per l’Europa: IS-IA, l’architettura digitale italiana di Engineering Group’, evento promosso da Engineering, al Parlamento europeo di Bruxelles. Al centro del confronto, la necessità di sviluppare un’intelligenza artificiale sovrana, sicura e governabile, che permetta a imprese e Pubbliche Amministrazioni di utilizzare le migliori tecnologie disponibili, mantenendo il controllo sui dati, sulle infrastrutture, sui modelli e sul patrimonio di conoscenze generato attraverso il loro utilizzo.

Zingaretti ha sottolineato: “Condivido l’approccio che sovranità non è sinonimo di autarchia, ma significa piuttosto avere alternative proprie è libertà di scelta, garantite proprio dal pluralismo di mercato. Ciò che dobbiamo aver chiaro è che siamo in fase di grande sviluppo delle tecnologie. L’Europa si è concentrata su provvedimenti che hanno definito regole a tutela di economia di mercato, ma il 90 per cento dei dati è attualmente su tecnologie non europee. Il tema della competitività ci mette in discussione e ora l’obiettivo, già ambizioso, è di triplicare i dati nel continente”.