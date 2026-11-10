Il report: “Salute strategica per Paese, è il 12,4% del Pil e il 14,5% dell’occupazione”

(Adnkronos) – Investire in salute non significa soltanto sostenere il welfare, ma rafforzare il capitale umano, la produttività e la competitività del Paese. È da questa prospettiva che Meridiano Sanità guarda a sanità e Life Sciences come componenti di un unico ecosistema strategico, capace di rispondere ai nuovi bisogni di salute e, allo stesso tempo, generare crescita, ricerca, innovazione, competenze e investimenti. È il messaggio della XXI edizione del Forum Meridiano Sanità sul tema ‘Sanità e Life Sciences: governare le transizioni, costruire il futuro’, patrocinato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dal ministero della Salute e da Fiaso-Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere, che si è svolta oggi a Roma presso Spazio Esposizioni. “La salute è oggi un asset strategico per la crescita e la competitività – afferma Valerio De Molli, Managing Partner & Ceodi The European House – Ambrosetti e Teha Group – In Italia il suo ecosistema vale il 12,4% del Pil e il 14,5% dell’occupazione nazionale e contribuisce al capitale umano, alla produttività e alla capacità del Paese di competere. La sfida è tenere insieme due obiettivi: un Ssn pronto a rispondere ai nuovi bisogni di salute e un’Italia più competitiva nella nuova geografia globale delle Life Sciences. È su queste due direttrici che abbiamo costruito le 10 proposte di Meridiano Sanità”.

La rilevanza economica della salute – informa una nota – emerge anche a livello globale: l’economia della salute genera oltre 6.300 miliardi di dollari di valore aggiunto, pari al 7,6% del Pil mondiale, e circa 194 milioni di posti di lavoro. Numeri che rafforzano la necessità di considerare la salute non soltanto come una voce di spesa, ma come una componente delle politiche per lo sviluppo e la competitività, prospettiva riconosciuta anche dalla Commissione europea. Per l’Italia, una riallocazione della spesa verso questi investimenti growth-friendly potrebbe tradursi nel lungo periodo in un livello del Pil fino al 9,6% più elevato, con circa 3 punti associati alla sanità. Un potenziale particolarmente significativo – secondo gli esperti – per un Paese in cui, negli ultimi vent’anni, il Pil reale è cresciuto del 5,3%, contro il 29,4% dell’Ue-27.

La spesa sanitaria pubblica italiana continua a crescere e nel 2026 è prevista a 148,8 miliardi di euro, pari al 6,4% del Pil. Nonostante l’aumento delle risorse destinate alla sanità, persiste un divario di circa 6 miliardi tra la spesa sanitaria e il livello di finanziamento del Ssn – riferisce il report – A fronte di bisogni di salute crescenti, aumenta anche il contributo diretto delle famiglie alla spesa sanitaria. Nel 2025 la spesa sostenuta direttamente ha raggiunto 42,4 miliardi, mentre circa 7 miliardi sono intermediati attraverso fondi sanitari, assicurazioni e altri regimi volontari. La questione non è soltanto quante risorse destinare alla sanità, ma come anticipare l’evoluzione dei bisogni. Il modello previsionale sviluppato da Meridiano Sanità, alla luce del cambiamento demografico, epidemiologico e assistenziale del Paese, stima che nel 2050 la spesa sanitaria pubblica dovrebbe raggiungere i 218,8 miliardi di euro in valori nominali, quasi il 9% del Pil, con circa tre quarti della spesa associata alla popolazione over 60.

Il capitale umano rappresenta un altro nodo decisivo per la sostenibilità del Ssn. Rispetto ai principali Paesi europei (media di Francia, Germania e Spagna), l’Italia registra un gap di circa 75mila professionisti sanitari – tra medici di medicina generale, specialisti e infermieri – in rapporto alla popolazione, mentre le retribuzioni medie risultano inferiori del 35%. Carenza di personale, aumento dei carichi di lavoro e divari retributivi rischiano di alimentarsi reciprocamente, rendendo più difficile trattenere i professionisti nel Ssn e attrarne di nuovi. Programmare la sanità di domani significa quindi programmare insieme risorse, professionisti e competenze, rafforzando anche l’attrattività del servizio pubblico.

Il Meridiano Sanità Regional Index evidenzia, inoltre, significative variazioni Nord-Sud in tutte e tre le dimensioni analizzate: stato di salute della popolazione, determinanti di salute (tra cui contesto socio- economico e ambientale e i fattori di rischio) e capacità dei sistemi sanitari regionali di mantenere e migliorare gli esiti di salute. Nessuna Regione del Mezzogiorno supera la media nazionale in nessuno dei 3 indici e i divari tra i territori sono rilevanti. Ridurre queste distanze è uno dei principali banchi di prova per l’equità e la sostenibilità del sistema. Anche la programmazione deve evolvere insieme ai bisogni e all’innovazione. Nel 2025 la spesa farmaceutica pubblica raggiunge 24,9 miliardi di euro, il 18,4% del Fondo sanitario nazionale, a fronte di risorse programmate pari al 15,3%. Rispetto all’avanzo di circa 500 milioni di euro nella farmaceutica convenzionata, gli acquisti diretti superano il proprio tetto di circa 4,9 miliardi, con un payback a carico delle imprese salito a 2,4 miliardi. Un disallineamento destinato a persistere nel 2026, quando il gap complessivo tra risorse programmate e spesa farmaceutica dovrebbe superare i 5 miliardi di euro, concentrandosi ancora una volta sugli acquisti diretti. Parallelamente, il Fondo per i farmaci innovativi è utilizzato soltanto al 53%. Il quadro evidenzia quindi la necessità di una programmazione più aderente all’effettiva composizione della spesa e all’evoluzione dei bisogni, capace di garantire sostenibilità al Ssn e maggiore prevedibilità al settore.

Farmaceutica e dispositivi medici rappresentano uno degli asset strategici dell’Europa, con quasi 1,9 milioni di occupati e circa 270 miliardi di euro di avanzo commerciale. L’Italia è seconda nell’Ue per produzione farmaceutica, con 56,1 miliardi nel 2025, e ha esportato farmaci per 69,2 miliardi. Gli equilibri globali stanno però cambiando rapidamente: la quota europea del mercato farmaceutico mondiale è scesa dal 29,2% al 23,7% tra il 2010 e il 2025, mentre la Cina è passata dal 10,1% al 45,8% dei nuovi trial autorizzati tra Europa, Stati Uniti e Cina. Meridiano Sanità – continua la nota – ha misurato l’esposizione dei principali Paesi europei alla nuova competizione internazionale su due fronti: investimenti manifatturieri e ricerca e innovazione. Tra i 14 Paesi analizzati, l’Italia, insieme all’Irlanda è l’unica a presentare un’elevata esposizione in entrambe le dimensioni. Per l’Italia, il risultato riflette la rilevanza della base produttiva esistente, ma anche la necessità di rafforzare le condizioni che determinano la capacità di attrarre attività a maggiore valore aggiunto, a partire dalla ricerca.

Anche la ricerca clinica rappresenta un patrimonio da valorizzare. L’analisi dei 7.014 trial avviati in Europa tra gennaio 2023 e giugno 2026 mostra che il 29,3% coinvolge almeno un centro italiano, collocando il Paese al quarto posto in Europa. Un’ulteriore analisi, applicata ai 259 trial oncologici avviati in Italia nel 2025, stima che a ogni euro investito nella ricerca clinica oncologica siano associati circa 2,4 euro di valore. La survey su 2mila italiani mostra, inoltre, che oltre 4 cittadini su 10 hanno già utilizzato l’intelligenza artificiale (Ai) per chiarire un dubbio di salute, anche se solo il 3% la considera la fonte più affidabile. Il medico resta il principale riferimento per l’80%, ma circa la metà di chi cerca informazioni online o con l’Ai non le condivide con lui. Più di un italiano su 5 ha inoltre preso una decisione sulla propria salute sulla base di informazioni trovate online e oltre un terzo ha deciso di assumere o evitare un farmaco. Al tempo stesso, più di 6 su 10 sarebbero disponibili a utilizzare un’Ai certificata dal sistema sanitario. “L’intelligenza artificiale è già entrata nel percorso con cui i cittadini cercano informazioni e assumono decisioni sulla propria salute – osserva Daniela Bianco, Partner e responsabile Practice Health & Life Sciences di Teha Group – La sfida non è frenare questa autonomia, ma governarla: rafforzare l’alfabetizzazione sanitaria e digitale, offrire strumenti affidabili e riportare le informazioni raccolte online dentro la relazione con i professionisti sanitari. La fiducia diventa così una vera infrastruttura della sanità del futuro”.

La speranza di vita, nel 2025 raggiunge 81,7 anni per gli uomini e 85,7 per le donne, ma quasi il 30% della vita viene trascorso con malattie e limitazioni. Una stima di Meridiano Sanità quantifica in circa 96 miliardi di euro, pari al 4,2% del Pil, l’impatto economico degli anni di salute persi ed entro il 2050 la forza lavoro è destinata a ridursi di oltre 3 milioni di persone. Diventa quindi decisivo investire in prevenzione. Ogni euro destinato a interventi di sanità pubblica genera un ritorno economico mediano superiore a 14 euro, che arriva a 19 se si guarda solo all’immunizzazione degli adulti. I margini di miglioramento riguardano però tutte le et. Le coperture vaccinali pediatriche sono vicine all’obiettivo del 95%, ma diminuiscono già nell’adolescenza: per l’Hpv il ciclo completo raggiunge il 51,2% delle dodicenni e il 44,7% dei dodicenni. Negli over 65 l’antinfluenzale si ferma al 49,8%, mentre restano ancora più basse le coperture stimate per pneumococco (40%) ed Herpes Zoster (10%).

Anche sui principali fattori di rischio i progressi sono lenti: da un decennio fuma circa un italiano su 5 e quasi un adulto su 2 è in eccesso ponderale, così come il 37% dei bambini di 8 anni. La prevenzione deve quindi accompagnare l’intero corso della vita, dagli stili di vita alle vaccinazioni, fino alla diagnosi precoce. Gli screening oncologici organizzati raggiungono ancora solo il 53,1% della popolazione target per la mammografia, il 48,4% per la cervice uterina e il 34,9% per il colon-retto, con importanti differenze territoriali. La nuova governance economica europea è un primo passo, riconoscendo la prevenzione tra gli ambiti di riforma e investimento rilevanti per la resilienza; resta però aperto il tema di come valorizzarne maggiormente la natura di investimento nelle regole di finanza pubblica. Meridiano Sanità – conclude la nota – è il think tank sulla salute di Teha Group. La XXI Edizione dell’iniziativa è stata realizzata con il contributo non condizionante di AstraZeneca, Gsk, Msd, Pfizer, Sanofi e Teva.