Intesa-Mps, tutte le novità del documento di offerta: dalla soglia del 50% alla partita Mediobanca, ecco il piano per Siena

(Adnkronos) – La soglia del 50% più un’azione per assumere il controllo di Mps, l’offerta obbligatoria a cascata su Mediobanca, la gestione della partecipazione in Generali e il futuro della joint venture assicurativa con Axa. Ma anche le garanzie occupazionali, il rafforzamento della presenza a Siena e le sinergie da 2,9 miliardi di euro annui. Sono questi alcuni dei principali elementi che emergono dal documento di offerta approvato dalla Consob relativo all’Opas lanciata da Intesa Sanpaolo su Monte dei Paschi di Siena.

Il documento, visionato da AdnKronos, chiarisce diversi aspetti dell’operazione e definisce le condizioni alle quali il gruppo guidato da Intesa Sanpaolo intende procedere all’integrazione di Mps, confermando l’obiettivo finale del pieno controllo della banca senese e del suo successivo delisting.

La soglia minima

Una delle novità più rilevanti riguarda la soglia di adesione all’offerta. Intesa Sanpaolo conferma che, pur mantenendo come obiettivo il raggiungimento del 66,67% del capitale di Mps, potrà rinunciare alla soglia minima prevista e procedere anche con una partecipazione pari ad almeno il 50% più un’azione.

Una quota considerata sufficiente per assumere il controllo dell’assemblea e nominare la maggioranza degli amministratori. La possibilità di andare avanti anche sotto i due terzi del capitale rappresenta quindi un elemento di flessibilità importante per il buon esito dell’operazione.

Resta confermato anche il piano industriale, con sinergie attese per circa 2,9 miliardi di euro annui ante imposte entro il 2029. Di queste, circa 1,4 miliardi deriverebbero dai maggiori ricavi e 1,5 miliardi dalla riduzione dei costi. Secondo quanto indicato nel documento, le sinergie rimangono confermate anche nel caso in cui Intesa Sanpaolo acquisisca una partecipazione inferiore al 66,67%, purché superiore al 50% più un’azione.

Offerta a cascata su Mediobanca



Un altro passaggio centrale riguarda Mediobanca. Dopo che l’assemblea di Mps non ha approvato il progetto di fusione di Mediobanca, Intesa Sanpaolo prevede di lanciare un’offerta pubblica obbligatoria anche sull’istituto di Piazzetta Cuccia, sul quale Mps detiene indirettamente una partecipazione pari a circa l’86,3%.

Il corrispettivo sarà costruito applicando lo stesso rapporto di concambio previsto dal progetto di fusione: 2,45 volte il corrispettivo riconosciuto per ciascuna azione Mps nell’ambito dell’offerta di Intesa Sanpaolo. Il pagamento potrà avvenire in azioni Intesa Sanpaolo, in denaro oppure attraverso una combinazione delle due modalità.

Si tratta di un passaggio che ridisegna il percorso dell’operazione, rendendo necessario un intervento diretto di Intesa Sanpaolo anche sul capitale di Mediobanca.

Generali, nessuna ingerenza nella governance



Il documento dedica particolare attenzione anche alla partecipazione indiretta in Generali, che resterà un investimento di natura finanziaria e non di controllo.

Intesa Sanpaolo esclude interferenze nella governance della compagnia assicurativa e prevede la nomina soltanto di una minoranza di consiglieri indipendenti, privi di deleghe e non collegati al gruppo. Restano esclusi, in particolare, gli incarichi di amministratore delegato e presidente.

Dopo il perfezionamento dell’offerta, la partecipazione in Generali sarà inoltre trasferita infragruppo da Mediobanca a Intesa Sanpaolo Assicurazioni. L’operazione potrà beneficiare del cosiddetto Danish Compromise, in linea con l’autorizzazione già ottenuta dalla Bce il 27 ottobre 2026. Secondo quanto riportato nel documento, non saranno necessarie ulteriori autorizzazioni, considerato che Intesa Sanpaolo è già un conglomerato finanziario.

Il futuro della partnership con Axa



Sul fronte assicurativo, Intesa Sanpaolo si riserva di valutare gli accordi esistenti tra Mps e Axa, relativi alle joint venture Axa Mps Vita e Axa Mps Danni.

In caso di esito positivo dell’offerta, il gruppo valuterà le iniziative necessarie per risolvere la partnership e integrare le due società nel proprio perimetro assicurativo. Le eventuali operazioni saranno naturalmente subordinate all’ottenimento delle autorizzazioni previste.

Le prescrizioni della Bce: piano di integrazione entro sei mesi



Il documento recepisce anche alcune disposizioni accessorie previste nell’ambito dell’autorizzazione della Bce all’operazione.

Tra queste figura l’obbligo di presentare, entro sei mesi dall’acquisizione del controllo di Mps, un piano di integrazione dettagliato. Il documento dovrà illustrare gli impatti patrimoniali e di funding, gli interventi sui sistemi informatici e sulla cybersicurezza, gli aspetti di governance e le modalità di monitoraggio del processo.

È previsto inoltre un ulteriore adempimento nel caso in cui l’adesione all’offerta risulti inferiore ai due terzi del capitale di Mps. In questa eventualità, la Bce raccomanda la trasmissione, entro un mese dall’acquisizione del controllo, di un piano dettagliato relativo all’esecuzione dell’Accordo Unipol.

Occupazione, nessun taglio obbligatorio del personale



Particolarmente rilevante il capitolo dedicato alle risorse umane. Intesa Sanpaolo esclude interventi di ristrutturazione che comportino riduzioni non volontarie della forza lavoro di Mps, delle sue controllate o del Compendio ISP.

Non sono previste neppure modifiche unilaterali sostanziali ai contratti che possano produrre effetti negativi sull’organico o sulle condizioni di lavoro.

Le sinergie industriali, comprese quelle legate all’efficientamento dei costi, dovranno essere realizzate attraverso il ricambio generazionale, gli investimenti nelle competenze e la valorizzazione delle persone, senza ricorrere a una riduzione netta dell’occupazione.

Siena al centro del progetto: polo tecnologico e nuove funzioni direzionali



Tra gli impegni territoriali, particolare attenzione è riservata a Siena, dove Intesa Sanpaolo dichiara di voler preservare e rafforzare la propria presenza.

Il progetto prevede la realizzazione di un polo tecnologico dedicato alla gestione end-to-end degli applicativi di business, facendo leva anche sull’ecosistema universitario locale. È inoltre previsto il potenziamento delle funzioni direzionali sul territorio, con la possibilità di valutare la creazione di una nuova Direzione Commerciale in Toscana.

Il piano contempla anche l’insediamento a Siena di una sede secondaria di strutture centrali di Intesa Sanpaolo, con funzioni di governo caratterizzate da un elevato contenuto specialistico, oltre a un incremento del credito erogato a favore del territorio.

Il progetto alternativo Unipol-Bper: oltre 2.600 sportelli



Il documento offre anche elementi di confronto con il progetto alternativo legato al Compendio NewBank. Quest’ultimo punta a preservare il marchio Mps, la rete di filiali, la sede e le strutture centrali, oltre ai sistemi informatici e alle competenze necessarie per costituire una banca indipendente.

Dalla combinazione con Bper, nell’ambito del progetto promosso da Unipol, nascerebbe un operatore con oltre 2.600 sportelli a marchio Mps, rispetto agli attuali circa 1.260. Il progetto valorizzerebbe inoltre le competenze di Unipol nel settore della bancassicurazione e quelle di Arca nell’asset management.

Anche in questo caso viene ribadito il principio della tutela occupazionale, con Siena destinata a diventare un hub direzionale per il Centro e il Sud Italia.