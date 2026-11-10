Ira Hegseth: “Il mio impeachment è una farsa e tutti lo sanno”. Poi l’attacco ai giornalisti

(Adnkronos) – “E’ una farsa, una trovata politica, e tutti lo sanno”. Così Pete Hegseth ha definito la procedura di impeachment avviata contro di lui dal deputato repubblicano, Thomas Massie, in una conferenza stampa convocata oggi per rivendicare quelle che definisce le vittorie militari dell’amministrazione Trump.

Vittorie che i media non riportano perché “voi odiate il presidente più di quanto amiate il vostro Paese e le vostre forze armate”. Il capo del Pentagono si è detto “orgoglioso di ogni azione condotta” e di essere “pronto a rifarle di nuovo”.

Il deputato repubblicano del Kentucky Massie ha depositato ieri alla Camera una mozione di impeachment contro il Segretario alla Difesa Usa, aprendo la strada a una votazione in merito che potrebbe tenersi entro mercoledì. Secondo Massie, Hegseth avrebbe abusato dei poteri che gli derivano dalla sua carica, in particolare sulla questione del conflitto con l’Iran.

“Per quanto riguarda gli articoli dell’impeachment, l’Iran, i cartelli, Maduro, Yemen, tutte sono state azioni legali ordinate dal comandante in capo e poi ordinate da me, notificate al Congresso ed eseguite dai guerrieri americani che hanno fatto il loro lavoro”, ha detto ancora il capo del Pentagono in conferenza stampa, rivendicando di aver “distrutto le capacità di un regime terroristico, abbiamo affondato barche che trasportavano veleno per le nostre comunità, messo le manette a un narco dittatore. Questi non sono crimini, questo è il mio lavoro, un lavoro ben fatto”.

Hegseth si è quindi scagliato contro Massie, definito “un singolo deputato canaglia, carico di risentimento personale contro il presidente, che può tentare di mettere il veto su decisioni di sicurezza nazionale del legittimamente eletto comandante in capo”. Inoltre ha detto che questa misura “mette un target sulle schiene dei guerrieri americani, indicando che il Congresso può minare le loro missioni in tempo reale”.

Per Hegseth infatti i politici di Washington “hanno accusato i marinai e i piloti che hanno colpito le imbarcazioni dei narco terroristi di crimini di guerra per aver fatto il loro lavoro”, domani potranno accusare “i militari di crimini di guerra”. “Questa risoluzione è il passo successivo, mettere sotto processo il segretario oggi e domani gli uomini e le donne che hanno eseguito gli ordini. Se vogliono attaccare i nostri guerrieri, devono prima passare da me”, ha detto ancora il capo del Pentagono, anche se negli articoli di impeachment non si fa nessun riferimento ai militari.

Hegseth ha poi definito “non necessariamente popolare, ma necessaria” la guerra con l’Iran, affermando di citare il segretario di Stato Marco Rubio, quando gli è stato chiesto un commento alle parole di JD Vance che ha indicato nel conflitto una delle ragioni della batosta elettorale dei repubblicani. “Io rispetto molto il vice presidente – ha detto – e fortunatamente la politica non è il mio mestiere. Ma sono d’accordo con quanto detto dal presidente, ‘se dovessi rifare tutto di nuovo lo rifarei? Assolutamente”. “Questo è certamente il mio sentimento, era un compito necessario”, ha detto Hegseth.

Una difesa da 10 e lode. Così Donald Trump ha poi promosso a pieni voti il modo in cui Hegseth si è difeso dalle accuse contenute negli otto articoli di impeachment presentati contro il segretario alla Difesa. “Pete Hegseth ha avuto un ‘A più, più, più’ nella sua difesa contro l’arrabbiato, sconfitto ex deputato Thomas Massie, un perdente totale”, ha scritto il presidente su Truth subito dopo la conclusione della conferenza stampa del capo del Pentagono.