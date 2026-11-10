Iran, evacuato aereo militare Usa da base Raf per minaccia Teheran

(Adnkronos) –

Gli Stati Uniti hanno evacuato lunedì sera uno dei loro aerei dalla base della Royal Air Force (Raf) di Mildenhall, in Gran Bretagna, a causa di una minaccia iraniana. Lo riporta il Wall Street Journal, le cui fonti non hanno rivelato la natura della minaccia.

Secondo il Wall Street Journal, i funzionari statunitensi stanno discutendo se la minaccia alla base Raf di Mildenhall sia di carattere generale o più specifica. Secondo quanto riportato, altri aerei cisterna per il rifornimento in volo sono stati trasferiti in Germania e in altre basi ieri mattina e nel corso della giornata. Il rapporto cita dati di tracciamento dei voli e fonti ufficiali. Da parte degli Stati Uniti non ci sono commenti, a parte quelli dell’aeronautica militare, secondo cui gli aerei vengono spostati tra diverse località per molteplici ragioni.

Dal punto di vista dei colloqui, Donald Trump ha dichiarato di intravedere uno “slancio positivo” verso un accordo per porre fine alla guerra con l’Iran, in seguito al suo incontro con il primo ministro del Qatar, Paese che funge da mediatore. L’Iran, tuttavia, smentisce l’esistenza di negoziati e su X il segretario Snsc Mohsen Rezaei scrive: ”fermatevi a fabbricare notizie false su presunti colloqui immaginari”. Sebbene una ripresa degli attacchi contro l’Iran sia “poco probabile”, gli Stati Uniti restano “pronti a intervenire”, ha ribadito il presidente Usa su Truth Social dopo l’incontro con il primo ministro del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Ha inoltre affermato che il suo Paese, insieme ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Bahrein, Kuwait “e altri, preferirebbe il mantenimento dello status quo”.

Al Thani dal canto suo ha definito “ottima” la conversazione avuta con Trump e il vicepresidente JD Vance. Su X il primo ministro del Qatar ha scritto di aver discusso della situazione nella regione e delle “modalità per far progredire i colloqui tra Stati Uniti e Iran”. E ha aggiunto di essere “grato per le discussioni positive volte a raggiungere un accordo e a portare la pace nella regione”.