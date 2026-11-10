X
<
>

Libano, spari contro pattuglia finlandese Unifil: aperta inchiesta

| 10 Novembre 2026 21:55 | 0 commenti

Libano, spari contro pattuglia finlandese Unifil: aperta inchiesta

AdnKronos
1 minuto per la lettura

(Adnkronos) – A quanto apprende l’Adnkronos da fonti qualificate a essere stata colpita da colpi d’arma da fuoco in Libano è stata una pattuglia finlandese di Unifil. I fatti a Tiro, nell’area Est a prevalenza shiita, in una strada abbastanza deserta. Nessun ferito o mezzo colpito. Unifil ha aperto un’inchiesta.  

Una decine di colpi sono stati sparati contro i militari che hanno risposto a loro volta aprendo il fuoco, come spiega Unifil chiedendo al governo libanese di avviare velocemente una indagine per identificare e perseguire il responsabile dell’aggressione. L’assalitore ha smesso di sparare dopo la risposta dei militari della forza Onu. 

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468
0 0 voti
Valutazione dell'articolo
Iscriviti
Notificami
guest
0 Commenti
Più recenti
Vecchi Le più votate
0
Esprimete la vostra opinione commentando.x
SFOGLIA