Nestlé e Gruppo VéGé, una partnership per promuovere un’alimentazione consapevole

MILANO (ITALPRESS) – Si chiama “Il Gusto delle Buone Scelte”, ed è un nuovo progetto di sensibilizzazione di Nestlè Italiana e Gruppo VéGé che punta a rendere sempre più accessibili informazioni, strumenti e consigli pratici per aiutare le persone a compiere scelte consapevoli ogni giorno, con particolare attenzione ai temi della nutrizione e della sostenibilità. Frutto di una partnership tra una delle aziende leader nel settore della nutrizione e del benessere, e uno dei principali Gruppi della distribuzione moderna nato in Italia – con oltre 3.600 punti vendita sul territorio nazionale – volta a contribuire al benessere delle persone, “Il Gusto delle Buone Scelte” si sviluppa attraverso un format modulare e flessibile, che si compone di contenuti educativi, consigli pratici e attività di sensibilizzazione dedicati all’alimentazione equilibrata e consapevole nonchè all’importanza di uno stile di vita attivo.

A ciascun tema nutrizionale saranno affiancati approfondimenti su aspetti di sostenibilità legati alle scelte alimentari, come la prevenzione degli sprechi, la corretta raccolta differenziata e il riciclo degli imballaggi.

Un percorso che intende accompagnare i consumatori nella scoperta di piccoli gesti quotidiani semplici e concreti per favorire comportamenti più responsabili e consapevoli.

Il progetto risponde a un’esigenza sempre più diffusa: gli italiani mostrano una crescente attenzione alla salute, al benessere, alla qualità della propria vita e alla sostenibilità, ma non sempre riescono a tradurre questa consapevolezza in comportamenti concreti e duraturi.

Secondo i dati YouGov, il 75% degli italiani dichiara di essere molto attento alla propria salute e il 69% afferma di prendersi cura del proprio equilibrio mentale. Quasi la metà degli intervistati segue con attenzione un’alimentazione sana (46%) e consulta le informazioni nutrizionali riportate sui prodotti (49%), mentre il 47% verifica la presenza di certificazioni di qualità. Allo stesso tempo, tra le principali preoccupazioni emergono il controllo del peso corporeo (38%), la gestione dello stress (37%) e la qualità del sonno (26%).

In questo contesto, Gruppo VéGé e Nestlè scelgono di mettere a fattor comune competenze, credibilità e prossimità al consumatore per rispondere a questi bisogni attraverso un percorso fatto di informazioni affidabili, consigli pratici e strumenti utili.

“Siamo particolarmente lieti di condividere con Nestlè Italiana, un partner di straordinaria competenza e sensibilità, un progetto che interpreta una delle sfide più importanti per il futuro della nostra società: promuovere una cultura dell’alimentazione più sana, equilibrata e consapevole – commenta Giorgio Santambrogio, Amministratore Delegato di Gruppo VéGé -. Gli italiani dimostrano una crescente attenzione al benessere, alla qualità della nutrizione e al rapporto sempre più stretto tra ciò che mangiamo e la qualità della nostra vita. Una sensibilità che, tuttavia, deve tradursi in comportamenti concreti e quotidiani, anche per contrastare fenomeni preoccupanti come il sovrappeso, l’obesità e le patologie correlate a una cattiva alimentazione. Come Gruppo VéGé, siamo convinti che la distribuzione moderna abbia non soltanto una responsabilità economica e commerciale, ma anche una fondamentale funzione sociale ed educativa. Ogni giorno entriamo nelle case e nelle abitudini alimentari di milioni di italiani: abbiamo quindi l’opportunità, e direi il dovere, di contribuire a orientare le scelte verso modelli di consumo più salutari e sostenibili. “Il Gusto delle Buone Scelte” nasce proprio da questa visione condivisa con Nestlè Italia: mettere insieme le competenze dell’industria e la prossimità della distribuzione per trasformare la consapevolezza in comportamenti virtuosi. Perchè mangiare meglio non significa soltanto vivere meglio oggi, ma investire nella salute e nel benessere delle generazioni future”. “Siamo fieri di lanciare insieme a Gruppo VéGé questo progetto, che nasce dalla convinzione che il benessere si costruisce attraverso scelte quotidiane più consapevoli – sottolinea Marco Travaglia, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Nestlè in Italia -. Viviamo in una società chiamata ad affrontare sfide sempre più complesse, dall’invecchiamento della popolazione alla sostenibilità dei modelli di consumo, e crediamo che educazione e consapevolezza siano strumenti fondamentali per promuovere qualità di vita e benessere duraturo. ‘Il Gusto delle Buone Sceltè è un’iniziativa concreta che mette a fattor comune competenze, esperienza e presenza sul territorio, dimostrando come le alleanze possano generare valore condiviso per le persone e le comunità”.

– news in collaborazione con Nestlè Italiana –

– foto ufficio stampa Nestlè Italiana –

(ITALPRESS).