Sal Da Vinci canta il Natale con Sal Da Claus-The Christmas Album

Milano, 10 nov. (askanews) – Dopo un anno di straordinari successi e di una stagione live da protagonista sui palchi italiani, tra sold out e il caloroso abbraccio del pubblico in tutta Italia, il prossimo 27 novembre Sal Da Vinci pubblicherà “Sal Da Claus – The Christmas Album” (Atlantic/Warner Music Italy).

A inaugurare questo nuovo capitolo sarà “Oh Happy Day”(Amazon Music Original), disponibile dal 13 novembre, in esclusiva su Amazon Music. Sal Da Vinci entra così nella nuova line-up globale di brani natalizi esclusivi Amazon Music Original, che riunisce artisti provenienti da tutto il mondo in un progetto dedicato alla musica delle feste, tra reinterpretazioni di grandi classici e brani originali. L’artista rende omaggio a uno dei brani più amati della tradizione, con una rilettura affidata alla sua voce intensa e coinvolgente.

Il mese di novembre sarà inoltre segnato da “Meravigliosamente”, lo show-evento con cui Rai 1 celebrerà i cinquant’anni di carriera di Sal Da Vinci in due serate il 20 e il 27 novembre. Musica, emozioni, grandi ospiti, momenti inediti e compagni di viaggio d’eccezione saranno al centro di un grande racconto televisivo che, tra Napoli e New York, celebrerà la storia e il mondo artistico di Sal Da Vinci, in due serate di puro varietà.

Il 24 novembre arriverà inoltre in libreria “Per sempre Sal” (Mondadori), l’autobiografia scritta insieme alla giornalista Carola Carulli, in cui Sal Da Vinci si racconta attraverso ricordi, esperienze, incontri e momenti significativi della propria vita, offrendo uno sguardo più intimo e personale sulla storia che si cela dietro l’artista.