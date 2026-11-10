Salute respiratoria, la sfida dell’innovazione in terapie e presa in carico

(Adnkronos) – Le malattie respiratorie croniche rappresentano una sfida sempre più rilevante per il Servizio sanitario nazionale. Non soltanto per il loro impatto clinico, ma anche per le conseguenze sulla qualità della vita dei pazienti, sui caregiver e sull’organizzazione dell’assistenza. Dalla prevenzione alla diagnosi precoce, dall’accesso alle terapie innovative alla continuità della presa in carico, la capacità di rispondere a questi bisogni richiede un approccio integrato, in grado di coniugare appropriatezza clinica, innovazione e sostenibilità. È in questo scenario che si è svolto l’incontro ‘Salute respiratoria in Italia e innovazione terapeutica. Verso una roadmap condivisa per asma grave, Bpco e rinosinusite cronica con poliposi nasale’, oggi a Roma presso la Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini” e promosso da Healthcare Policy, con il contributo non condizionante di GlaxoSmithKline. Si è trattato di un momento di confronto tra rappresentanti delle istituzioni, società scientifiche e associazioni dei pazienti, dedicato alle prospettive di evoluzione dei percorsi di cura e alle opportunità offerte dall’innovazione terapeutica e organizzativa.

Il confronto – informa una nota – ha preso le mosse dal peso delle patologie respiratorie croniche, spesso caratterizzate da percorsi diagnostici complessi, riacutizzazioni e difficoltà nel raggiungimento di un controllo adeguato della malattia. Criticità che possono tradursi in accessi al pronto soccorso, ospedalizzazioni e un ricorso ripetuto a trattamenti sistemici, con conseguenze rilevanti sia per i pazienti sia per il sistema sanitario. “La Bpco – broncopneumopatia cronica ostruttiva – continua a rappresentare una delle principali sfide per la pneumologia, anche perché spesso viene riconosciuta quando la malattia ha già prodotto conseguenze importanti sulla salute del paziente”, afferma Raffaele Scala, presidente dell’Aipo-Associazione italiana pneumologi ospedalieri, in vista della Giornata mondiale dedicata alla patologia, in programma il 18 novembre. “Dobbiamo rafforzare la prevenzione e la diagnosi precoce, intervenendo sui fattori di rischio e promuovendo una maggiore consapevolezza della patologia. Un’attenzione particolare va riservata alle riacutizzazioni, che possono rappresentare vere e proprie emergenze respiratorie e richiedono una risposta tempestiva”.

La necessità di intercettare precocemente i pazienti e ridurre il peso delle riacutizzazioni riguarda anche l’asma grave e le altre patologie respiratorie a componente infiammatoria – come la Bpco e la rinosinusite cronica con poliposi nasale – nelle quali persistono bisogni clinici insoddisfatti e difficoltà nel raggiungimento di un controllo continuativo della malattia. “Le patologie respiratorie a componente infiammatoria possono avere un impatto molto significativo sulla vita delle persone, soprattutto quando non si riesce a raggiungere un controllo adeguato della malattia – osserva Vincenzo Patella, presidente Siaaic-Società italiana di allergologia, asma e immunologia clinica – Nell’asma grave, in particolare, le riacutizzazioni, le comorbidità e il ricorso ripetuto ai corticosteroidi sistemici rappresentano criticità importanti, che incidono sulla qualità della vita e possono aumentare il carico assistenziale. La sfida è riconoscere tempestivamente i pazienti che non rispondono in maniera soddisfacente ai trattamenti convenzionali, identificare i bisogni clinici ancora insoddisfatti e indirizzarli verso percorsi specialistici appropriati”.

L’evoluzione può riguardare anche le modalità di somministrazione. La disponibilità di trattamenti biologici a lunga durata d’azione offre infatti nuove opportunità per semplificare la gestione della terapia, riducendo la frequenza delle somministrazioni e favorendo una maggiore programmabilità del percorso di cura. Un aspetto che può assumere particolare rilievo nella gestione di condizioni croniche, nelle quali continuità terapeutica e aderenza rappresentano fattori determinanti per il controllo della malattia. Su queste prospettive Laura Carrozzi, presidente del Gruppo di studio epidemiologia e prevenzione della Società italiana di pneumologia (Sip/Irs) osserva: “L’arrivo dei farmaci biologici apre nuove prospettive nel trattamento della Bpco, consentendo di intervenire in modo mirato sui meccanismi dell’infiammazione in specifici gruppi di pazienti, un progresso verso una medicina sempre più personalizzata, capace di ridurre le riacutizzazioni e le conseguenti ospedalizzazioni, e migliorare la qualità di vita”.

Il valore dell’innovazione si misura tuttavia anche nella capacità di rispondere ai bisogni dei pazienti che, nonostante le opzioni terapeutiche disponibili, continuano a sperimentare riacutizzazioni e limitazioni importanti nella vita quotidiana. “L’introduzione dei farmaci biologici ha rappresentato un cambiamento importante perché rende disponibili nuove possibilità terapeutiche per pazienti che in precedenza disponevano di opzioni limitate o non raggiungevano un adeguato controllo della malattia – sottolinea Francesco Murzilli, presidente Aaiito-Associazione allergologi immunologi italiani territoriali e ospedalieri – Oggi possiamo intervenire in maniera più mirata su determinati meccanismi infiammatori, con l’obiettivo di migliorare l’aderenza terapeutica, ridurre le riacutizzazioni e le loro conseguenze, particolarmente rilevanti nei pazienti con forme gravi e comorbidità”.

Accanto ai progressi terapeutici, emerge la necessità di ripensare l’organizzazione dei percorsi assistenziali.”La gestione della rinosinusite cronica con poliposi nasale richiede un percorso assistenziale capace di adattarsi alle caratteristiche della malattia e alle esigenze del singolo paziente – evidenzia Michele Barbara, presidente della Società italiana di otorinolaringoiatria e chirurgia cervico-facciale (SioeChcf) – Le nuove opportunità terapeutiche, comprese quelle che consentono intervalli più lunghi tra le somministrazioni, possono favorire una maggiore flessibilità nella gestione del follow-up e nell’organizzazione delle attività specialistiche. Questo apre prospettive interessanti anche per l’utilizzo della telemedicina e del teleconsulto, strumenti che possono facilitare il monitoraggio e il collegamento tra i diversi professionisti coinvolti. L’obiettivo è far evolvere i percorsi di cura, garantendo continuità assistenziale e un impiego sempre più appropriato delle risorse disponibili”.

La costruzione di percorsi più integrati chiama in causa l’assistenza territoriale. “La medicina generale rappresenta un punto di riferimento fondamentale per le persone che convivono con una patologia respiratoria cronica, perché può accompagnarle lungo tutte le fasi del percorso di cura, contribuendo all’identificazione precoce dei problemi e al monitoraggio nel tempo – chiarisce Alessandro Rossi, presidente Simg-Società italiana di medicina generale e delle cure primarie – L’innovazione terapeutica e tecnologica offre nuove opportunità, ma per tradurle in benefici concreti è necessario rafforzare l’integrazione tra medicina generale, specialisti e servizi territoriali, e assicurarsi che i benefici della ricerca scientifica possano raggiungere l’intero territorio in maniera capillare”.

A ricondurre il confronto alla prospettiva delle persone che convivono quotidianamente con queste patologie è stata Simona Barbaglia, presidente dell’associazione Respiriamo Insieme: “Per chi convive con una malattia respiratoria cronica, la sfida non è soltanto tenere sotto controllo i sintomi, ma riuscire a mantenere una buona qualità della vita, conciliando le esigenze di cura con il lavoro, la famiglia e le attività quotidiane. Il valore dell’innovazione non può essere misurato soltanto attraverso gli esiti clinici, ma deve comprendere anche l’autonomia, la qualità della vita e la possibilità per ogni paziente di vivere senza che la malattia condizioni costantemente le proprie scelte. Le nuove opportunità terapeutiche rappresentano vera innovazione”.

Il confronto si è quindi allargato alla dimensione istituzionale. “L’invecchiamento della popolazione e la crescente diffusione delle patologie croniche ci impongono di ripensare il modo in cui il sistema sanitario risponde ai bisogni delle persone – puntualizza Eleonora Selvi, presidente della Fondazione Longevitas – Promuovere una longevità in salute significa mettere i cittadini nelle condizioni di preservare il più a lungo possibile autonomia e qualità della vita. In questo scenario, l’innovazione può svolgere un ruolo importante, a condizione che i suoi benefici siano accessibili e si traducano in percorsi assistenziali capaci di rispondere ai bisogni della popolazione. È una sfida che riguarda anche la tutela del nostro Servizio sanitario nazionale”. Dall’incontro è emersa la centralità di una visione dell’innovazione che non si esaurisca nella disponibilità di nuove opzioni terapeutiche, ma comprenda la capacità di integrarle in percorsi assistenziali appropriati, accessibili e orientati agli esiti. “Le patologie respiratorie croniche continuano a rappresentare un’area con importanti bisogni di salute ancora insoddisfatti – conclude Maria Sofia Rosati, direttore medico di Gsk Italia – Crediamo che l’innovazione possa esprimere pienamente il proprio valore quando al progresso scientifico si affiancano diagnosi tempestive, percorsi di cura appropriati e un accesso equo alle nuove opportunità terapeutiche. È con questo spirito che sosteniamo occasioni di confronto tra istituzioni, comunità scientifica e associazioni dei pazienti, perché solo mettendo insieme prospettive diverse possiamo contribuire a trasformare l’innovazione in benefici concreti per le persone e per il sistema sanitario”.