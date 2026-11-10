Scambiano funghi velenosi per chiodini, 4 persone ricoverate

(Adnkronos) – In una decina di giorni, tra il 28 ottobre e lunedì 9 novembre, si sono registrati in provincia di Frosinone cinque episodi di intossicazione da funghi che hanno coinvolto una decina di persone. “Gli episodi hanno riguardato specie fungine responsabili di sindromi gastroenteriche anche di grave entità”, in particolare nel caso di domenica, 8 novembre, causato dal consumo di Entoloma sinuatum e di Armillaria mellea non adeguatamente trattata. “I chiodini, infatti, sono l’unica specie di largo consumo che necessita obbligatoriamente di prebollitura con eliminazione dell’acqua di cottura prima del consumo, al fine di prevenire intossicazioni gastrointestinali”, si legge in una nota l’Asl di Frosinone.

“Particolarmente grave l’episodio odierno, in seguito al quale quattro persone hanno consumato Amanita phalloides, uno dei funghi più velenosi al mondo, scambiandola per i comuni chiodini (Armillaria mellea), conosciuti anche come ‘famigliola’ – prosegue l’Asl – Le amatossine contenute in questa specie possono provocare danni epatici gravissimi fino all’insufficienza epatica potenzialmente mortale. I pazienti sono stati trasferiti presso il Policlinico Gemelli e il Policlinico Umberto I di Roma per le cure necessarie”.

La dottoressa Immacolata Verdicchio, responsabile della Uoc Sian della Asl di Frosinone, sottolinea l’importanza del lavoro svolto dalla rete di sorveglianza micologica aziendale: “Grazie alle competenze dei micologi della Asl di Frosinone, è stato possibile ottenere in tempi rapidissimi diagnosi micologiche che hanno consentito ai clinici di adottare le terapie di supporto più appropriate e, nei casi più gravi, disporre tempestivamente il trasferimento dei pazienti presso strutture ospedaliere specializzate”. La Asl di Frosinone ricorda che è attivo il servizio gratuito degli Ispettorati micologici per la verifica dei funghi raccolti: telefono 0776/8294231 – indirizzo mail: ispettoratomicologico@aslfrosinone.it.