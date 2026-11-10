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Scavuzzo (Comune Milano): “Ricostruire la fiducia dei cittadini è investire in autorevolezza”

| 10 Novembre 2026 15:05 | 0 commenti

Scavuzzo (Comune Milano): “Ricostruire la fiducia dei cittadini è investire in autorevolezza”

AdnKronos
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(Adnkronos) – “La fiducia dei cittadini nell’istituzione è alla base della nostra democrazia e quindi ricostruirla significa investire in quella che è la credibilità e l’autorevolezza degli enti privati e degli enti pubblici che hanno al centro il rispetto per il diritto e garantire il diritto a una informazione trasparente, pulita e certificata”. Così Anna Scavuzzo, vicesindaca del Comune di Milano, a margine del Brand Journalism Festival che si è tenuto a Milano. 

L’evento ha riunito giornalisti, editori, imprese e istituzioni per discutere di come ricostruire il rapporto tra media, imprese e cittadini. “Il patrocinio del Comune al Brand Journalism Festival vede la condivisione dei temi, della modalità di scambio e anche il grande livello e la qualità dei relatori, quindi volentieri abbiamo dato il patrocino un’iniziativa che condividiamo profondamente”, ha concluso. 

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