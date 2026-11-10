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Sinner “Sto bene, l’obiettivo è tornare in campo il più presto possibile”

| 10 Novembre 2026 11:32 | 0 commenti

Sinner “Sto bene, l’obiettivo è tornare in campo il più presto possibile”

Sport Italpress, Italpress
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MILANO (ITALPRESS) – Sto bene, stiamo facendo di tutto e di più per essere in campo il più presto possibile, ho tanti esperti che mi stanno aiutando, sto seguendo tutti i protocolli che ci stiamo dando, l’obiettivo è tornare il più presto possibile”. Lo ha dichiarato Jannik Sinner durante l’evento “Be Like Sinner” alla Torre Allianz, a Milano, in merito al suo stato di forma e al problema al ginocchio.

-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).

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