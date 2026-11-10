Sinner “Sto bene, l’obiettivo è tornare in campo il più presto possibile”

MILANO (ITALPRESS) – “Sto bene, stiamo facendo di tutto e di più per essere in campo il più presto possibile, ho tanti esperti che mi stanno aiutando, sto seguendo tutti i protocolli che ci stiamo dando, l’obiettivo è tornare il più presto possibile”. Lo ha dichiarato Jannik Sinner durante l’evento “Be Like Sinner” alla Torre Allianz, a Milano, in merito al suo stato di forma e al problema al ginocchio.

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