Sinner “Sto bene, l’obiettivo è tornare in campo in Australia a gennaio” / Video

MILANO (ITALPRESS) – “Sto bene, stiamo facendo di tutto e di più per essere in campo il più presto possibile, ho tanti esperti che mi stanno aiutando, sto seguendo tutti i protocolli che ci stiamo dando, l’obiettivo è tornare il più presto possibile”. Lo ha dichiarato Jannik Sinner durante l’evento “Be Like Sinner” alla Torre Allianz, a Milano, in merito al suo stato di forma e al problema al ginocchio. “L’obiettivo è tornare in Australia, magari fare qualche torneo prima: i protocolli vanno rispettati, come ho detto mi sto fidando tanto degli esperti”, ha aggiunto.



“Non sono stati mesi semplici, mi manca la competizione, mi manca andare in campo e dare il 100%, mi manca quello che mi piace fare, giocare a tennis, in questo momento importantissimo devo prendermi cura del mio corpo perché voglio giocare altri 10-15 anni, se torno un mese dopo non cambia niente”, ha detto Sinner.

“Sono un giocatore di tennis, non sono un dottore, l’unica opzione è fidarmi, stiamo facendo tutto il necessario per proteggere la carriera a lungo termine. È andata come andata, stiamo cercando la via d’uscita, poi sono sicuro che dopo vedrò il tennis in maniera positiva. In questo momento sto apprezzando quello che sono riuscito a fare. Poi la voglia di vincere è sempre più alta, lavoriamo per questo”. Presente anche Darren Cahill, suo ex allenatore: i due, infatti, hanno annunciato la separazione nei giorni scorsi.



“Magnus è simile a Darren. Accetta il modo con cui stiamo già lavorando, non cambieremo metodo. È importante non stravolgere tutto ma mettere quell’1% in più ogni anno”, Jannik ha commentato così la scelta di affidarsi a Magnus Norman come nuovo coach, dopo l’addio a Darren Cahill. “La parte personale mi mancherà molto, è diventato quasi un secondo papà. È una rottura normale, come se nulla fosse successo. Rimane sempre nei miei contatti e posso sempre chiamarlo, almeno spero”, ha aggiunto scherzando.

“Periodo più difficile della mia carriera? Si sa che ci sono momenti sì e momenti no, la carriera è ancora lunga e stiamo provando a proteggere questo, non lo valuto il momento più difficile. L’unico controllo che ho è quando sono in un campo da tennis, su quello che posso riuscire a fare. Per riprendere il controllo prima c’è tanta preparazione, non è che se domani mi sento meglio torno subito in campo. Ci sono tante cose messe insieme, ci vorrà un po’ di tempo”, ha aggiunto.

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