Sit-in di Primavera davanti a Pd, Spadafora: si vince uniti

Roma, 9 nov. (askanews) – “Noi siamo qui per ricordare ai leader del centrosinistra che le prossime elezioni si vincono se saremo tutti quanti uniti. E uniti vuol dire non escludere nessuno”. Lo ha detto Vincenzo Spadafora, leader di Associazione Primavera nel corso di un sit in davanti alla sede del Pd a Roma.”Primavera da due anni sta facendo un lavoro importante per recuperare la partecipazione di tante persone che non andrebbero a votare altrimenti nel 2027. E quindi noi chiediamo a tutti i leader che riconoscano il nostro impegno e il nostro lavoro”, ha aggiunto, precisando di avere già incontrato la segretaria Pd Elly Schlein.”Ieri ho avuto un faccia a faccia con Elly Schlein, è stato estremamente positivo – ha detto – io sono contento, riconosco appunto che lei come leader del principale partito sia anche la persona che ha la responsabilità maggiore, ma proprio per questo mi pare che la eserciti nel migliore dei modi, in questa fase comunque delicata”.