Tensione al Gf Vip, scontro tra Ilary Blasi e Selvaggia Lucarelli: “Non chiederò scusa”

(Adnkronos) –

Tensione al Grande Fratello Vip tra Ilary Blasi e Selvaggia Lucarelli. Nella puntata andata in onda ieri, lunedì 9 novembre, si è registrato un piccolo scontro tra la conduttrice e l’opinionista a causa di alcune parole che Lucarelli ha usato nei confronti della concorrente Guendalina.

In puntata, infatti, l’opinionista ha commentato una discussione che si è svolta in casa negli scorsi giorni tra Guendalina e Federica. Le due hanno avuto un confronto in puntata e Selvaggia Lucarelli ha definito Guendalina “aggressiva” e “bulla”. “Lei è sempre bulla. Minaccia Federica di nominarla con la sua corte, è la finalista di sto cavolo. Vola più in basso, finalista non vuol dire vincitore”, ha detto l’opinionista.

“Mi stai dicendo una cosa orrenda, io non sono una bulla”, ha replicato la concorrente. Ilary Blasi a quel punto è intervenuta per difendere la concorrente. Le parole hanno toccato Guendalina tanto da farla piangere: “Non mi piace passare per quella che non sono, io scherzo, sentirmi dire bulla e aggressiva per aver scherzato con lo schizzo no, no ci sto”. Ilary Blasi ha quindi invitato Selvaggia Lucarelli a moderare i termini: “Bulla è una parola che va oltre, anche Valeria ha offeso e alzato la voce non abbiamo dato della bulla. Non possiamo dire solo che è una provocatrice?”. Selvaggia però è rimasta ferma della sua idea: “Non mi fai ritirare quello che ho detto”.