Tim, nei primi 9 mesi ricavi +2,8% a 10,4 mld, Ebitda +2,3% a 2,8 mld

Roma, 10 nov. (askanews) – Tim ha chiuso i primi nove mesi dell’anno con ricavi di gruppo a 10,4 miliardi di euro, in crescita del 2,8% e un Ebitda “after lease” salito del 2,3% a 2,8 miliardi, in termini organici. Secondo quanto riporta la società con un comunicato, nel terzo trimestre ricavi ed Ebitda after lease di gruppo risultano in

crescita organica del 4,3%. Confermata la guidance finanziaria 2026.

“Continuiamo a realizzare il piano e confermiamo gli obiettivi per il 2026. I risultati dei primi nove mesi

dimostrano che TIM ha ritrovato solidità industriale e finanziaria, con ricavi ed EBITDA After Lease in crescita,

una generazione di cassa positiva e un profilo di credito rafforzato”, afferma Pietro Labriola, Amministratore Delegato del Gruppo Tim citato nel comunicato. “Il ritorno all’investment grade è un traguardo importante: riflette il nuovo assetto azionario e il lavoro svolto da

TIM in questi anni. Abbiamo rafforzato il bilancio, trasformato la struttura industriale, ridotto la leva finanziaria

e riconquistato credibilità sul mercato”.

“Poste Italiane accelera il percorso industriale che abbiamo costruito. TIM porta connettività, infrastrutture

digitali, competenze tecnologiche e relazioni consolidate con famiglie, imprese e Pubblica Amministrazione. Poste – rileva il manager – aggiunge la propria base clienti, la forza distributiva e ulteriori capacità industriali e tecnologiche. Ora dobbiamo tradurre questa complementarità in risultati concreti. Le nostre priorità restano chiare: crescita sostenibile, generazione di cassa, riduzione del debito e creazione di valore per tutti gli azionisti. Continuiamo a lavorare con disciplina, responsabilità e velocità per consolidare il secondo tempo di Tim”.