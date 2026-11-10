Turismo, il futuro dell’ospitalità umana nell’era digitale

Firenze, 10 nov. (askanews) – Il tecnofilosofo Simone Puorto sta sviluppando il modello concettuale “Humans Luxury” per preservare l’elemento umano all’interno di un settore turistico sempre più automatizzato e digitalizzato. Di fronte a una crescente carenza di manodopera e a un aumento dei flussi di viaggiatori, diventa fondamentale stabilire quali esperienze debbano rimanere strettamente personali, affinché il contatto umano non diventi un lusso per pochi.L’idea centrale è che, man mano che l’intelligenza artificiale e l’automazione rendono standardizzate le transazioni e i servizi di routine, la vera relazione umana non sarà più un elemento scontato, ma diventerà un valore d’élite e un fattore di differenziazione.Al Bto Puorto presenta l’iniziativa HospITALY, una piattaforma indipendente per centralizzare le competenze eliminando la frammentazione informativa che penalizza il comparto nazionale. Uno spazio digitale pensato come punto di riferimento unico per raccogliere le voci più autorevoli del turismo italiano finora disperse tra blog e canali differenti. L’obiettivo principale è offrire una visione unitaria e accessibile per comprendere le evoluzioni future dell’ospitalità nel Paese.Ne ha parlato al Bto 2026, il principale evento italiano dedicato al turismo digitale, all’innovazione e alla formazione per gli operatori del settore, in corso a Firenze.”Simone Porto, tecnofilosofo. Quello sul quale sto lavorando in questo momento è la creazione di un framework che io chiamo Humans Luxury. In un ambiente in cui tutto può essere automatizzato, in cui i clienti possono cominciare a parlare con intelligenza artificiale, prenotare, in cui si comincia a parlare veramente per la prima volta di lavoratori digitali, cosa dobbiamo mantenere assolutamente umano nel nostro settore e la risposta potrebbe essere meno banale di quello che pensiamo. Andiamo incontro – spiega l’esperto – a un ‘labor shortage’ che conosciamo, molti meno lavoratori nel settore, molti più turisti. Dove si trova quindi il punto di incontro tra riuscire a dare l’ospitalità e mantenere l’ospitalità umana”.”Oggi lanciamo HospITALY- aggiunge Puorto – Che cos’è? È una piattaforma agnostica, non legata a nessun vendor, non legata a nessun partito né nessuna associazione, dove possiamo riunire tutte le voci più influenti dell’ospitalità e del travel italiano. Ci sono tante voci che meritano di essere seguite, tante idee interessanti. Il problema che abbiamo nel nostro settore, nel nostro Paese, credo che sia più che altro una certa decentralizzazione, una certa frammentazione”.”Per seguire un esperto magari devo andare a seguire il suo blog, quello di marketing è su LinkedIn e così via. È molto difficile per qualcuno che vuole farsi un’idea di quello che accade in Italia avere un unico punto di verità. Quello che stiamo cercando di fare con HospITALY, progetto di Hospitalitynet, è appunto questo, riunire in un’unica piattaforma le voci veramente importanti del nostro settore nel nostro Paese”, conclude Puorto.