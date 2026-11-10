Ucraina, Casa Bianca si prepara a trilaterale ad Abu Dhabi. Il funzionario Usa: “Russia mostra segnali positivi”

(Adnkronos) – “Riportare entrambe le parti al tavolo delle trattative non è stato semplice, ma riteniamo che si presentino con buone intenzioni. E sebbene permanga, da entrambe le parti, un certo scetticismo riguardo alle intenzioni dell’altra, in qualità di mediatori cogliamo segnali promettenti; continueremo quindi a impegnarci per ampliare le basi di un’intesa comune, così da poter giungere a una conclusione”. A spiegarlo è un alto funzionario dell’amministrazione ai giornalisti in vista dei colloqui di pace tra Ucraina e Russia, mediati dagli Stati Uniti, che riprenderanno oggi ad Abu Dhabi. La Casa Bianca ha discusso telefonicamente con i media, tra cui Adnkronos, le aspettative su questo trilaterale. Aspettative che, alla vigilia, sembrano decisamente positive, mentre i canali di discussione tra Washington, Kiev e Mosca sono ormai quotidiani e costanti.

Se ci saranno progressi, la volontà dei mediatori statunitensi è quella di convincere i russi ad accettare un formato multilaterale per cercare, passo dopo passo, di porre fine alla guerra. “Siamo riusciti a organizzare una chiamata che ha coinvolto finlandesi, norvegesi e russi: è un buon passo avanti. Tuttavia, sono necessarie molte più discussioni a livello europeo con la Russia, affinché i russi possano ascoltare ciò che sentiamo noi e, a loro volta, trasmettere direttamente alla Russia i messaggi che comunichiamo a loro”, sottolinea.

Un incontro a cui parteciperanno, di fatto, anche i partner europei, poiché la Casa Bianca ritiene che la loro presenza sia necessaria al tavolo dei negoziati. Saranno presenti anche gli italiani. Nella prima sessione di oggi si discuterà del monitoraggio del cessate il fuoco e della sicurezza nel periodo postbellico. “Sarà quindi presente l’E3 – Germania, Francia e Regno Unito – a cui si aggiungeranno l’Italia, la Nato, l’Ucraina e l’Unione europea”, ha detto il funzionario.

“La nostra proposta è quella di coinvolgere gli europei nella discussione dopo questo incontro trilaterale, cercando di procedere su binari paralleli, in modo che i due percorsi possano contribuire reciprocamente alla risoluzione delle questioni in campo. Avvieremo dunque discussioni strutturate sulle questioni territoriali e su altre problematiche aperte emerse a causa della guerra”, spiega.

Quelli negli Emirati Arabi Uniti sono i primi negoziati formali dopo nove mesi, dureranno due giorni e saranno facilitati da una delegazione statunitense guidata dall’inviato speciale per la pace Steve Witkoff e dal genero di Donald Trump, Jared Kushner. I due, secondo il funzionario, potrebbero recarsi a Mosca per incontrare il presidente russo Vladimir Putin dopo il trilaterale, alla luce dei segnali positivi che si registrano da parte di Mosca. “Sono segnali positivi di una volontà di giungere a una conclusione”, ha detto l’altro funzionario.

“Domani (oggi, ndr) esamineremo quali sono le paure di entrambe le parti. Vedremo quali sono le cosiddette ‘linee rosse’ dichiarate da ciascuna parte, cercheremo di capire su cosa siamo d’accordo e di individuare le divergenze. In definitiva, l’obiettivo dovrebbe essere quello di gestire le provocazioni — ovvero ridurle — favorire la de-escalation e, naturalmente, garantire una comunicazione efficace attraverso i canali giusti”. L’alto funzionario ha riferito che entrambe le parti stanno mostrando flessibilità sulle loro richieste territoriali, ma tali questioni non potranno essere risolte finché non sarà chiaro quale sarà l’architettura di sicurezza nel dopoguerra. In particolare, le garanzie di sicurezza per l’Ucraina.

“Per quanto riguarda il ruolo degli Stati Uniti, vedremo cosa deciderà il presidente Trump. Abbiamo chiesto ai russi di offrire all’Ucraina garanzie di sicurezza analoghe a quelle previste dagli articoli 4 e 5 del Trattato Nato, con un impegno analogo da parte della Nato stessa. In sostanza, si tratterebbe di una condizione molto simile a quella offerta dalla Nato. Naturalmente, sarà necessario definire ulteriori accordi. L’obiettivo del presidente Trump, qualora si arrivasse a un’intesa, è che sia duratura nel tempo; non ha alcuna fretta di concludere un cattivo accordo. Il suo intento è creare un’architettura che funzioni davvero”, ha reiterato l’alto funzionario al telefono. Per facilitare la comunicazione, la Casa Bianca vorrebbe riattivare il Consiglio Nato-Russia, il forum diplomatico istituito nel 2002 per consentire la cooperazione e la consultazione tra pari sulle questioni di sicurezza tra gli stati membri della Nato e Mosca. “Si spera che possa costituire una parte integrante di questo processo. Tuttavia, vogliamo trovare il modo di renderlo un po’ più solido e di riattivarlo. È infatti indispensabile disporre di uno strumento per la comunicazione, la de-escalation e la risoluzione di eventuali conflitti futuri”, ha concluso l’alto funzionario, che ha sottolineato che la Russia, al momento, vede l’Europa come l’ostacolo più grande al raggiungimento della pace. E la Casa Bianca vuole fargli cambiare idea. “Hanno un brutto rapporto con gli europei; pensano che siano stati gli europei a far saltare l’accordo di Istanbul”. (di Iacopo Luzi)