Ucraina, Crosetto “Su armi a Kiev scelte spettano a Parlamento”

ROMA (ITALPRESS) – L’autorizzazione parlamentare sugli aiuti militari a Kiev e il relativo iter normativo, scadrà il 31 dicembre. Per il ministro della Difesa, Guido Crosetto, intervistato da Repubblica, “quello che succede dopo lo decideranno Parlamento e governo”. Secondo Crosetto “la Russia arriverà al tavolo della pace solo quando capirà che non c’è modo di conquistare tutta l’Ucraina perchè non è sola”. Sul piano delle dinamiche diplomatiche e dell’assetto europeo, il titolare della Difesa sollecita una maggiore coesione tra i Paesi membri, affermando che “c’è bisogno che l’Europa parli con una voce sola” e chiedendo di “indicare una persona che parli a nome di tutti”, individuando in Antonio Costa “un buon nome” per questo ruolo. La priorità immediata resta l’ottenimento della “tregua”, definita una vera e propria “necessità” di fronte ai tentativi russi di “piegare il popolo ucraino con attacchi ai civili e alle infrastrutture energetiche”. Quanto a un possibile confronto diretto al G20 con il presidente russo, Crosetto precisa che “se vogliamo un accordo, dovremo sedere al tavolo anche con Putin”, ma sottolinea che “il giorno giusto per sedere tutti assieme è quello in cui existe la reale volontà di accordo”. Commentando il dibattito sulle decisioni di Washington e sul posizionamento delle forze americane in Europa, il ministro esclude l’ipotesi di un abbandono strategico di Kiev, ritenendo che “nessuno possa permettersi di sacrificare Kiev alla Russia, men che meno gli Stati Uniti”, mossa che rappresenterebbe per Donald Trump “un autogol” sul piano della credibilità e della stabilità globale. Analogamente, pur confermando che al Pentagono si stia “ragionando su come spostare alcuni assetti”, Crosetto smentisce che le truppe statunitensi “possano uscire dall’Europa”. Infine, sul versante della sicurezza cibernetica e dei rischi informatici, Crosetto nega l’esistenza di contrasti interni sulla gestione della sicurezza cyber e propone l’istituzione di “un centro di guerra ibrida europeo”, avvertendo che “se l’Europa non dovesse muoversi, dovremo farlo noi”. Illustrando la pericolosità delle aggressioni cibernetiche letali, il ministro cita casi concreti come “un attacco che ti toglie la corrente in un ospedale, rischiando di fare vittime” oppure “un attacco all’Inps che non ti fa erogare le pensioni”, ideati con l’obiettivo di “colpire per indebolire e impaurire una nazione”. Richiamando l’attenzione sulle intrusioni tramite trojan e sui falsi allarmi bomba volti a creare dossieraggi o a distrarre le difese, Crosetto conclude avvertendo che contro queste minacce “bisogna attrezzarsi e reagire”.(ITALPRESS).

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