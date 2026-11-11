Allarme bomba nelle scuole italiane, Meloni: “Vogliono creare caos, non abbasseremo la guardia”

(Adnkronos) –

Allarmi bomba nella scuole italiane, interviene Giorgia Meloni: dopo le segnalazioni ricevute oggi da circa 6300 istituti, la presidente del Consiglio rassicura famiglie e studenti. Le forze dell’ordine hanno effettuato controlli nelle scuole interessate, senza trovare alcun ordigno.

“Oggi migliaia di scuole italiane hanno ricevuto un messaggio che annunciava una bomba. In molti istituti i ragazzi sono stati fatti uscire, le forze dell’ordine hanno controllato aula per aula e vi dico subito la cosa più importante: non è stato trovato nulla in nessuna scuola”, ha detto la premier in un videomessaggio pubblicato sui social, sottolineando la preoccupazione e i disagi vissuti da studenti e famiglie. “So che per molte famiglie è stata una giornata di paura o di disagio, lo capisco e, chiaramente, non lo sottovaluto”, ha aggiunto.

La presidente del Consiglio ha poi riferito di aver avuto una riunione a Palazzo Chigi con i ministri competenti, i vertici dell’intelligence e della cybersicurezza per fare il punto sulla situazione. “Da tutto questo ricaviamo soprattutto tre cose. Primo: ad oggi non c’è alcun elemento che indichi un pericolo concreto. Secondo: questi messaggi non servono a colpire, servono a spaventare. Chi li scrive vuole soprattutto la nostra paura, le giornate perse, il sospetto, il caos. Terzo: su chi su chi ci sta dietro lavorano gli investigatori e la magistratura insieme ai loro colleghi europei”.

“Io non farò ipotesi -ha rimarcato Meloni- quando ci saranno certezze le conoscerete. Ma devo dirvi con onestà che mi contraddistingue anche un’altra cosa: è possibile che messaggi come questi arrivino ancora. Non sarà il segno che qualcosa non ha funzionato, sarà la prova che chi li manda non ha altro e ci troverà pronti”.

La presidente del Consiglio ha assicurato che il Governo è al lavoro per mettere in campo tutti gli strumenti disponibili e ridurre al minimo le conseguenze di episodi simili sulle attività scolastiche. “Ogni allarme continuerà ad essere verificato uno per uno. Vi posso assicurare che non intendiamo abbassare la guardia, perché non permetteremo a una mail anonima di decidere il calendario scolastico dei nostri figli”, ha dichiarato Meloni.

Quindi ha ringraziato “i dirigenti scolastici, gli insegnanti, il personale che hanno gestito tutto con ordine, hanno tenuto tranquilli i ragazzi. Le donne e gli uomini delle forze dell’ordine che in poche ore hanno verificato migliaia di edifici”.

Meloni ha sottolineato che non si tratta di un episodio isolato e che situazioni analoghe si sono verificate anche in altri Paesi europei. “Non è la prima volta che accade e non riguarda solamente la nostra nazione. Solo oggi, oltre all’Italia, sono state coinvolte in modo analogo Regno Unito e Irlanda”.

La presidente del Consiglio ha ricordato anche che “la settimana scorsa false segnalazioni di ordigni a bordo degli aerei hanno costretto a dirottare decine di voli in tutta Europa, alcuni in partenza o diretti in Italia”. “Su nessun aereo è stato trovato nulla. Negli stessi giorni, oggi compreso, messaggi simili hanno raggiunto redazioni giornalistiche in altre nazioni europee, anche lì nessuno ordigno”, ha assicurato.

“Ho invitato per domani a palazzo Chigi i leader dell’opposizione, li ringrazio fin d’ora per la loro presenza. Sulla sicurezza degli italiani a cominciare da quella percepita, non c’è una maggioranza e non c’è un’opposizione, c’è l’Italia. Chi ha fatto questo voleva una nazione ferma, voleva una nazione impaurita, troverà una nazione che domani si sveglia, accompagna i figli a scuola e va a lavorare. E questa è la risposta migliore e più forte che abbiamo da dare”, ha concluso.

A tranquillizzare famiglie e studenti anche il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. “Allo stato non vi è alcun motivo di allarme, domani le scuole saranno regolarmente aperte e ci si va senza problemi”, ha detto ospite di Nicola Porro a ’10 minuti’ su Rete 4, dopo gli allarmi bomba che hanno coinvolto oggi 6300 scuole.

“Vorrei ringraziare i dirigenti e i docenti per la compostezza e professionalità con cui hanno affrontato tutte le operazioni di evacuazione delle scuole. Lo scopo dei cretini o dei delinquenti è quello di seminare il panico, quindi – ha concluso il ministro – bisogna dare il peso giusto alle cose”.