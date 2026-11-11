Allarme scuole, Meloni: nessun pericolo concreto, messaggi per spaventare

Roma, 11 nov. (askanews) – “Ad oggi non c’è alcun elemento che indichi un pericolo concreto. Questi messaggi non servono a colpire, servono a spaventare. Chi li scrive vuole soprattutto la nostra paura, le giornate perse, il sospetto, il caos”. Lo dice la premier Giorgia Meloni in un video pubblicato su youtube all’esito di una riunione avuta a Palazzo Chigi sugli allarmi bomba diffusi oggi nelle scuole.

“Su chi ci sta dietro lavorano gli investigatori e la magistratura insieme ai loro colleghi europei: io non farò ipotesi che quando ci saranno certezze le conoscerete”, ha aggiunto.