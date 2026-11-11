Allarmi bomba, mail con “avviso di pericolo” a oltre 300 scuole: la firma è di Mikhail Andropov

(Adnkronos) – “Questo è Mikhail Andropov, leader del Vilayat di Misoginistan. Siamo venuti per annientarvi. Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani”. Inizia così il testo della e-mail che ha fatto scattare l’allarme bomba in oltre centinaia di scuole in tutta Italia. Ne sarebbero ben 300, secondo quanto dichiarato dal Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. L’oggetto dell’e-mail riporta la dicitura “Avviso di pericolo”.

“Mi sono preparato a lungo per questo: uccidere ognuno di voi – si legge – Ho appena lasciato nel vostro edificio, all’interno di un sacchetto di plastica, un potente ordigno esplosivo con innesco a distanza. L’ho posizionata in modo tale che l’onda d’urto si propaghi in tutto l’edificio. Di voi rimarranno solo ossa e una poltiglia sanguinolenta”. Inoltre, prosegue, “abbiamo piazzato una bomba nel motore dell’auto del vostro primo ministro”. Dopodiché “finiremo i sopravvissuti a coltellate”.

Il testo dell’e-mail che oggi ha fatto scattare l’allarme bomba ricalca esattamente quello del messaggio inviato lo scorso 2 novembre a 271 istituti, con un’unica differenza: allora il mittente si presentava come il ‘Corpo delle guardie della rivoluzione islamica’, mentre quello di oggi è firmato da Mikhail Andropov, leader del Vilayat di Misoginistan. In quell’occasione, Anna Fucile, preside dell’Istituto comprensivo “Giovanni Cagliero” e della scuola elementare “Gianni Rodari” di Roma, raccontava all’Adnkronos di aver ricevuto l’e-mail intorno alle 10.15: “Si spacciavano come il ‘Corpo delle guardie della rivoluzione islamica’ e sostenevano di aver lasciato un sacchetto di plastica contenente dell’esplosivo, che avrebbero fatto esplodere con un detonatore a distanza”. E ancora: “Sostenevano che avrebbero ucciso o mutilato i sopravvissuti”.

Un altro elemento che potrebbe indurre a qualche riflessione è il nome dello ‘Stato’ indicato dall’autore del messaggio, il ‘Misoginistan’. Il riferimento porta all’e-mail arrivata lo scorso 5 novembre al Terminal 3 dell’aeroporto di Fiumicino, che fece scattare l’allarme bomba su due voli, uno proveniente da Helsinki e l’altro da Dublino, diretti a Roma. Il messaggio era firmato dai ‘Combattenti dello Stato Maschile’ e nel testo riportava frasi come: “Siete tutti complici di un complotto criminale. Vogliamo annientarvi per questo”. E ancora: “Noi, combattenti dello Stato Maschile, con le nostre azioni di oggi lasceremo un segno nella storia. Il vostro regime femminista se ne ricorderà per sempre”.

Fonti qualificate spiegarono quel giorno all’Adnkronos che i cosiddetti “Combattenti dello Stato Maschile” corrisponderebbero a una nota organizzazione ultranazionalista, misogina e dedita alla diffusione di contenuti d’odio online, fondata in Russia da Vladislav Pozdnyakov. Il gruppo si caratterizzerebbe per contenuti a forte impronta omofoba, razzista e misogina. Inserita nella galassia del “maschilismo radicale” e ispirata all’ideologia incel (“involuntary celibate”, ovvero “celibe involontario”), l’organizzazione è da tempo all’attenzione degli apparati di sicurezza e intelligence ed è stata inserita in Russia nella lista dei movimenti illegali di matrice estremista e terrorista.