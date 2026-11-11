Allarmi scuole, Meloni: nessun pericolo concreto, Stato presente

Roma, 11 nov. (askanews) – “Dalle verifiche effettuate, non emerge alcun elemento che faccia ritenere sussistente un pericolo concreto”. Lo afferma la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un post su Facebook a proposito dell’allarme bomba lanciato via e mail che questa mattina ha portato all’evacuazione di centinaia di scuole in Italia.

“Il Governo – afferma Meloni – sta seguendo con grande attenzione le numerose segnalazioni riguardanti gli allarmi bomba negli istituti scolastici. Le Forze dell’Ordine e le Istituzioni, ad ogni livello, sono impegnate per monitorare la situazione e rassicurare i cittadini, le famiglie e il personale scolastico”.

“Al momento, dalle verifiche effettuate – assicura la premier – non emerge alcun elemento che faccia ritenere sussistente un pericolo concreto. Le segnalazioni sembrano piuttosto riconducibili a una strategia volta a generare allarme e preoccupazione, sulla quale sono in corso tutti gli approfondimenti necessari”.

“Ho convocato a Palazzo Chigi una riunione per fare il punto sulla situazione e coordinare le ulteriori iniziative al riguardo. Lo Stato è presente e sta facendo tutto ciò che è necessario per garantire la sicurezza dei cittadini”, conclude.