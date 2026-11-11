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Atp Stoccolma, Sonego eliminato da Tabilo al secondo turno

| 11 Novembre 2026 18:34 | 0 commenti

Atp Stoccolma, Sonego eliminato da Tabilo al secondo turno

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STOCCOLMA (SVEZIA) (ITALPRESS) – Lorenzo Sonego esce fuori al secondo turno (ottavi) del “Bybit Stockholm Open”, ATP 250 dotato di un montepremi di 723.435 euro che si disputa sul veloce indoor della “Kungliga Tennishallen” della capitale della in Svezia. Il tennista piemontese, n.115 del mondo e proveniente dalle qualificazioni, si è arreso in tre set al cileno Alejandro Tabilo, n. 31 ATP e quarta forza del seeding, vincente con il punteggio di 7-6(2) 6-7(7) 7-5.

– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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