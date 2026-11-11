‘Bellamà’ oggi in onda con Diaco dopo retroscena Lucarelli, la Rai avvia accertamenti

(Adnkronos) – Oggi ‘Bellamà’ è andato regolarmente in onda con la conduzione di Pierluigi Diaco. Lo aveva appreso l’Adnkronos dopo che la pubblicazione della newsletter di Selvaggia Lucarelli ‘Vale Tutto’, in cui alcuni ex concorrenti del programma descrivono un clima di tensione nel dietro le quinte e riferiscono frasi inappropriate pronunciate del conduttore (viene pubblicato anche un audio in cui si sente il giornalista lanciare invettive), aveva scatenato in rete rumors di una possibile sospensione del conduttore o del programma.

In onda su Rai2 il giornalista ha parlato con il suo ospite anche del futuro del programma, anticipando le sue intenzioni per una possibile prossima edizione, “qualora la Rai mi rinnovasse la fiducia”. Il discorso era concentrato sui nuovi opinionisti della trasmissione: “Io ti prometto – ha aggiunto parlando con l’ospite – se potrò, se andrò in onda e se qualcuno si presenterà, io lo prenderò”, ha dichiarato, facendo un velato riferimento all’indagine interna avviata dalla Rai dopo la pubblicazione dell’articolo di Lucarelli.

La Rai un una nota comunica che “in relazione alle testimonianze e alle registrazioni audio fuori onda diffuse nelle ultime ore, relative al clima vissuto all’interno del programma BellaMa’ ha deciso di avviare un’indagine interna, volta a verificare la veridicità e la fondatezza degli elementi emersi”. “L’iniziativa – spiega l’azienda – è finalizzata ad accertare quanto accaduto, garantendo la massima trasparenza e tutelando la dignità e la sicurezza di tutti i lavoratori, i collaboratori e gli ospiti che operano nelle produzioni del Servizio Pubblico”.