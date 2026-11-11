Calcio e intelligenza artificiale, nasce il mercato dei gemelli digitali dei campioni

(Adnkronos) –

L’intelligenza artificiale sta rivoluzionando anche il mondo dello sport, aprendo nuove opportunità commerciali ma anche interrogativi sulla tutela dell’identità degli atleti. In questo scenario si inserisce Callandor, startup californiana con radici italiane, che punta a trasformare il consenso all’utilizzo dell’immagine digitale in un nuovo mercato. Tra i primi a credere nel progetto ci sono Jorginho, Cristian Volpato e il velista Chris Poole. Proprio Volpato è stato protagonista di un video diventato virale, nel quale il suo gemello digitale compare in diversi scenari, dimostrando le potenzialità della tecnologia.

Il modello di Callandor si basa sulla gestione dei diritti su volto, voce e caratteristiche biometriche degli sportivi, con l’obiettivo di autorizzarne gli utilizzi, monitorarli e garantire una remunerazione ai diretti interessati. Il progetto prevede anche la produzione di campagne pubblicitarie e contenuti digitali per i brand. La sfida è duplice: offrire nuove occasioni di guadagno agli atleti, che potranno essere protagonisti di campagne senza essere fisicamente presenti, e garantire alle aziende contenuti più rapidi e flessibili.

Resta però una questione fondamentale: il consenso. In un mondo in cui creare un volto digitale realistico è sempre più semplice, il vero valore potrebbe non essere la tecnologia, ma il permesso di utilizzare un’identità. Un mercato dalle grandi potenzialità, ma ancora tutto da dimostrare sul piano dei ricavi e della tutela contro gli utilizzi non autorizzati.