Calcio, Mancini: “Volevate tutti i giovani, eccoli”

Roma, 11 nov. (askanews) – “Tutti volevano i giovani in Nazionale, tutti si lamentano che non giocano mai. Eccoli, speriamo di azzeccarli e di chiamare i più forti”. Così il ct dell’Italia, Roberto Mancini, alla vigilia della sfida di Nations League contro la Francia, in programma domani alle 20.45 a San Siro. “Avere ragazzi più giovani è stato importante per conoscerli direttamente e capire le qualità che possono avere, anche in ottica futura. L’obiettivo è farli crescere, poi vedremo se avremo bisogno anche di giocatori con più esperienza”, ha aggiunto.

Il commissario tecnico si aspetta una partita impegnativa contro una delle nazionali più forti: “È bello giocare partite così, contro avversari di questo livello. È il bello del calcio. Dobbiamo fare la nostra partita, cercare di vincerla e giocare come abbiamo fatto a Parigi”. L’Italia, attualmente a quota sette punti, cerca conferme e miglioramenti, con la possibilità di conquistare la qualificazione nelle ultime due giornate.

Tra i temi della conferenza anche il ritorno di Gianluigi Donnarumma a San Siro, dove potrebbe essere accolto dai fischi dei tifosi milanisti. “Spero di no. Gigio è un grande portiere, oltre a essere un ragazzo straordinario. Al di là di quello che è successo anni fa, non credo meriti fischi”, ha sottolineato Mancini, che ha ammesso di avere ancora qualche dubbio sulle scelte in attacco.

Infine, una battuta su Michael Olise, attaccante francese: “Se viene il raffreddore a qualcuno, beh, se viene a Olise non è male… Scherzi a parte, è bello affrontare avversari così forti”.