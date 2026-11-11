Calcio, paura Sánchez, portiere del Como si schianta al Nürburgring

Roma, 11 nov. (askanews) – Paura al Nürburgring per Robert Sánchez, portiere del Como, rimasto coinvolto in un violento incidente mentre era alla guida di una Ferrari 488 Challenge Evo. Secondo quanto riportato dal tabloid britannico The Sun, il calciatore avrebbe perso il controllo della vettura a circa 110 km/h, finendo contro le barriere nella celebre curva Caracciola-Karussell. Il portiere è uscito illeso dallo schianto, che ha però provocato ingenti danni alla parte anteriore dell’auto.

L’incidente ha costretto gli organizzatori a interrompere la sessione di guida per circa un’ora. Sánchez si trovava sul circuito tedesco per una giornata organizzata da Circuit Days, alla quale partecipavano anche sei suoi amici.

Il Nürburgring, conosciuto come l’«Inferno Verde» per la sua estrema difficoltà, è uno dei tracciati più impegnativi al mondo. La pista è tristemente legata anche al drammatico incidente di Niki Lauda nel 1976.

Per Sánchez non si tratta del primo episodio legato alla velocità su strada: lo scorso aprile, infatti, il portiere avrebbe ricevuto una multa di 1.520 sterline per eccesso di velocità nel Surrey.