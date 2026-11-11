Calcio, Zidane: “Allenare la Juventus? Sì, non si sa mai”

Roma, 11 nov. (askanews) – Ritorno in Italia per Zinedine Zidane che, alla guida della nazionale francese, sfiderà gli Azzurri a San Siro per la 5^ giornata di Nations League. Il Ct dei Bleus ha presentato il match in conferenza: “Thuram e Tchouameni ci hanno provato, è stato bello vedere la loro voglia di giocare per la Francia. Mbappé non ci sarà domani ma è roba di poco conto, spero di averlo a disposizione per domenica – ha detto a proposito degli infortunati -. Kylian ha avvertito un piccolo dolore e non è contento di non poter giocare domani, ma con un risentimento muscolare bisogna rischiare il minimo perché la stagione è lunga. L’ho visto bene, non vede l’ora di giocare domenica, non c”è nessun caso. A volte ci sono degli infortuni, il mese di novembre è ricco di partite, dispiace che alcuni non siano con noi ma è così, i giocatori devono curarsi e la priorità è la loro salute. Domani scenderà in campo una squadra comunque competitiva per cercare di vincere la partita”. E sui singoli: “Pagis può essere sia attaccante che centrocampista, mi piace quello che sta facendo col club – ha spiegato -. Il nostro obiettivo è lavorare con coerenza, non si prendono solo ragazzi U21, quando ci sono degli assenti devo prendere io delle decisioni e ho fatto queste scelte. Diouf è un giocatore che gioca in un’altra posizione all’Inter, ma sappiamo che può giocare sulla sinistra e penso che possa giocare lì. Quando è con noi è per giocare in quella posizione. Zaire-Emery non abbiamo bisogno di spostarlo terzino, l’obiettivo per ora è schierarlo a centrocampo”.

“La difficoltà da Ct è legata a chi non può giocare, però fa parte del calcio – ha aggiunto -. Nella partita di andata abbiamo avuto una serata complicata, perché sappiamo che l’Italia quando vuole fare una bella partita la fa, soprattutto difensivamente. Io ho giocato 4-5 anni alla Juventus e penso che per un italiano venga prima una buona difesa, poi attaccare. Allenare un giorno la Juventus? Sì, non si sa mai. Lippi mi ha insegnato che non bisogna mai fermarsi, bisogna insistere sempre. Io all’inizio non giocavo bene e i tifosi e la stampa non mi amavano: ho sofferto un po’, ma Lippi mi ha detto che avrei giocato nella sua Juve e io gli devo tutto. Un giorno mi piacerebbe, perché no, se continuerò a fare l’allenatore. L’Italia mi ha dato la tattica, con Lippi facevamo 30 minuti al giorno di tattica. Un maestro”.