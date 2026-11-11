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Cina, lanciato nello spazio un nuovo satellite

| 11 Novembre 2026 20:05 | 0 commenti

Cina, lanciato nello spazio un nuovo satellite

Top News Italpress, Italpress
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JIUQUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Oggi la Cina ha lanciato un nuovo satellite dal Centro di lancio satellitare di Jiuquan, nella Cina nord-occidentale.

Il lancio è stato effettuato alle 19:41 (ora di Pechino) a bordo di un razzo vettore Long March-2D e il satellite è entrato con successo nell’orbita prevista.

L’operazione ha segnato la 677esima missione dei razzi vettori della serie Long March.
(ITALPRESS).
-Foto Xinhua-

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