Con la i3 Bmw coniuga identità storica con la nuova propulsione elettrica / Video

TELESE TERME (BENEVENTO) (ITALPRESS) – La Bmw Serie 3 apre un nuovo capitolo della propria storia e lo fa con una versione completamente elettrica. E’ la nuova Bmw i3, protagonista della presentazione e del test drive organizzati a Telese Terme, dove il marchio tedesco ha illustrato le principali innovazioni della berlina che porta le tecnologie della Neue Klasse nel cuore della propria gamma. Non si tratta semplicemente della conversione elettrica di un modello storico, ma di un cambiamento profondo sul piano della progettazione, dell’architettura elettronica, dell’esperienza di guida e dei processi produttivi. Un’evoluzione che punta a conservare i tratti distintivi della Serie 3, a partire dal piacere di guida e dalla vocazione sportiva, integrandoli con una nuova generazione di tecnologie.

Durante la presentazione è stato ricordato il programma di sviluppo che porterà a sei modelli appartenenti a questa nuova famiglia, con ulteriori quattro novità attese nei prossimi mesi. Le innovazioni introdotte, tuttavia, non resteranno circoscritte a questi modelli: la strategia Bmw prevede una progressiva estensione delle principali soluzioni tecnologiche all’intera gamma, anche attraverso gli aggiornamenti dei modelli già esistenti. Al lancio commerciale la nuova Bmw i3 è proposta in due configurazioni a trazione integrale xDrive.

La i3 40 xDrive sviluppa 275 kW, pari a 374 CV, mentre la più potente i3 50 xDrive raggiunge 345 kW, equivalenti a 469 CV. Entrambe adottano la sesta generazione della tecnologia Bmw eDrive e un’architettura elettrica a 800 Volt. L’autonomia dichiarata nel ciclo WLTP arriva fino a 710 chilometri per la versione 40 xDrive e fino a 912 chilometri per la 50 xDrive. Particolarmente rilevanti anche le prestazioni di ricarica: la prima può raggiungere una potenza massima in corrente continua di 300 kW, mentre la seconda arriva a 400 kW. In condizioni ottimali, secondo i dati comunicati dalla Casa, la i3 50 xDrive può recuperare fino a 423 chilometri di autonomia in dieci minuti di ricarica. Una parte importante del salto tecnologico riguarda le nuove batterie con celle cilindriche, che consentono un incremento della densità energetica di circa il 20% rispetto alla generazione precedente. Cambia anche l’architettura del pacco batteria, con celle integrate direttamente nella struttura, soluzione che contribuisce alla rigidità complessiva della vettura e alla riduzione del peso. La strategia tecnica comprende inoltre due motori elettrici differenti: quello posteriore, sincrono a eccitazione elettrica esterna, costituisce il principale riferimento per la trazione, mentre quello anteriore, asincrono, interviene quando necessario.

Una soluzione che mantiene la tradizionale impostazione dinamica Bmw, con una prevalenza della trazione posteriore. Anche il design segna una discontinuità rispetto al passato, pur conservando le proporzioni che hanno caratterizzato la berlina bavarese per oltre cinque decenni. La nuova i3 misura 4,76 metri in lunghezza e circa 1,86 metri in larghezza. La silhouette mantiene l’impostazione a tre volumi, ma introduce una configurazione a due volumi e mezzo, con una linea del tetto più discendente e un posteriore più dinamico. Passaruota pronunciati, superfici scolpite e un baricentro visivamente ribassato accentuano il carattere sportivo. Il frontale propone una reinterpretazione del classico doppio rene Bmw, ora più largo e integrato con i gruppi ottici anteriori in un’unica firma luminosa. Al posteriore, elementi luminosi a doppia L rovesciata richiamano alcuni stilemi storici del marchio. La trasformazione è ancora più evidente nell’abitacolo. Il tradizionale quadro strumenti davanti al conducente lascia spazio al Bmw Panoramic Vision, una proiezione digitale che attraversa la parte inferiore del parabrezza da un montante all’altro. Le informazioni principali vengono collocate direttamente nel campo visivo del guidatore, mentre un display centrale da 17,9 pollici, orientato verso chi guida, gestisce le funzioni di infotainment.

Il Panoramic iDrive, basato sul nuovo Bmw Operating System X, permette di personalizzare l’interfaccia attraverso widget e applicazioni. Anche il volante introduce una nuova concezione dei comandi: la tecnologia Shy Tech rende visibili i pulsanti soltanto quando le relative funzioni sono disponibili o necessarie. Tra le novità figura anche l’assistente vocale Bmw Intelligent Personal Assistant, potenziato con tecnologia di intelligenza artificiale Amazon Alexa+, che consente un’interazione più naturale con la vettura e risposte contestuali alle richieste del conducente. Sotto il profilo tecnologico, uno degli elementi più significativi è la nuova architettura elettronica, organizzata attorno a quattro unità di calcolo ad alte prestazioni, definite da Bmw superbrain. A ciascuna è affidata una funzione specifica: dinamica di guida, sistemi di assistenza e parcheggio, infotainment e funzioni generali della vettura. La nuova architettura consente una capacità di elaborazione fino a venti volte superiore rispetto ai sistemi precedenti. Particolare attenzione è stata riservata alla gestione della dinamica attraverso il sistema Heart of Joy, che coordina motori, frenata e recupero dell’energia. Una delle innovazioni riguarda la cosiddetta guida simbiotica.

Per la prima volta, conducente e sistemi di assistenza possono intervenire contemporaneamente senza che ogni intervento manuale comporti necessariamente la disattivazione dell’assistenza. Anche la decelerazione viene gestita in maniera differente. Nella maggior parte delle situazioni quotidiane sono i motori elettrici a rallentare la vettura, recuperando energia e riducendo l’intervento dei freni tradizionali. Il sistema Soft Stop permette inoltre arresti particolarmente progressivi e privi di brusche sollecitazioni. La prima impressione di guida rileva una posizione di guida, il comportamento dell’assetto e la risposta dei propulsori che restituiscono un’esperienza fluida, con la progressività tipica della propulsione elettrica e la comodità della trasmissione automatica. Le dimensioni e la linea ribassata non compromettono la sensazione di controllo, mentre la gestione elettronica della trazione integrale contribuisce alla stabilità e alla precisione nei cambi di direzione. A bordo, il nuovo sistema digitale rappresenta uno degli elementi più caratterizzati. Le informazioni sono distribuite tra parabrezza e display centrale, con l’obiettivo di ridurre le distrazioni e mantenere l’attenzione sulla strada.

I sistemi di assistenza alla guida completano un pacchetto tecnologico pensato per rendere più semplice e sicuro l’utilizzo quotidiano. La nuova i3 viene prodotta nello stabilimento di Monaco, profondamente rinnovato per accogliere la nuova generazione di vetture elettriche. Sul mercato italiano, il listino della nuova Bmw i3 parte da 59.900 euro per la 40 xDrive. La versione M Sport è proposta a 63.800 euro e la M Sport Pro a 66.950 euro. Per la 50 xDrive il prezzo di partenza è di 64.750 euro, che sale a 68.650 euro per la M Sport e a 71.800 euro per la M Sport Pro. La nuova i3 diventa così uno dei modelli centrali della trasformazione Bmw, una berlina che prova a coniugare l’identità storica della Serie 3 con una nuova generazione di propulsione elettrica, intelligenza artificiale, sistemi digitali e processi produttivi orientati alla riduzione dell’impatto ambientale.

– Foto ufficio stampa Bmw –

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