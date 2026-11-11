Crollo in cantiere ricostruzione a Fontecchio: morti due operai, un terzo estratto vivo

(Adnkronos) – Due operai sono morti e un terzo risulta disperso nel crollo di un’abitazione in ristrutturazione in provincia dell’Aquila, a Fontecchio. Il crollo è avvenuto nel cantiere di Palazzo Paolini, al centro di lavori di ricostruzione post sisma.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari del 118, impegnati nelle operazioni di soccorso. A ricostruire le prime fasi dell’accaduto è il sindaco di Fontecchio, Andrea Italo Di Biase, che riferisce all’Adnkronos: “Stavano lavorando in questa palazzina storica della frazione di Fontecchio. Gli operai avevano installato fettucce e tiranti. Erano circa una decina di giorni che avevano cominciato a pulire e a mettere in sicurezza l’esterno, per poi entrare gradualmente nell’edificio”. Oggi il cedimento: “E’ crollato un muro verso la strada, così, all’improvviso. Per anni questo edificio è rimasto in attesa di interventi e non è accaduto nulla. L’impresa, proveniente dall’Aquila, contava sei lavoratori, che erano fuori, sulla strada”. Tre gli operai rimasti coinvolti direttamente nel crollo: due sono morti. “E’ una tragedia per tutti, per chi stava lì e ha perso la vita e per l’intera comunità”, afferma ancora il primo cittadino. Restano da chiarire l’esatta dinamica del cedimento e le cause che hanno provocato il crollo. Sono in corso indagini. L’edificio è stato posto sotto sequestro.

“La notizia del tragico incidente ci colpisce profondamente. Ai familiari dei lavoratori che hanno perso la vita rivolgo il mio cordoglio più sincero. Il pensiero va anche a chi in queste ore sta lottando per la vita. Ringrazio i Vigili del fuoco, i soccorritori e tutti quelli che stanno operando senza sosta in condizioni difficili: in questo momento bisogna lasciare spazio al loro lavoro e a quello di chi dovrà fare chiarezza sull’accaduto. Al sindaco Andrea Di Biase, e alla comunità così duramente colpita va la vicinanza degli aquilani, di tutti i sindaci abruzzesi e mia personale”. Così il sindaco dell’Aquila e presidente di Anci Abruzzo, Pierluigi Biondi, che in questi minuti è a Fontecchio (Aq), accorso appena saputa la notizia del crollo nel cantiere della frazione di San Pio, dove ci sono stati due morti e un terzo operaio è rimasto ferito.

“Esprimo, a nome mio personale e del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale d’Abruzzo, il più profondo cordoglio per la tragica morte, a San Pio di Fontecchio, dei due operai coinvolti nel crollo avvenuto nel cantiere di palazzo Paolini, interessato dai lavori di ricostruzione post sisma. Una tragedia che colpisce profondamente l’intera comunità e che ci lascia sgomenti. Ai familiari delle vittime rivolgo le mie più sentite condoglianze e la mia vicdi Fdiinanza in questo momento di immenso dolore. Seguiamo con apprensione le operazioni di ricerca e soccorso del terzo operaio ancora disperso sotto le macerie, con la speranza che possa essere ritrovato e tratto in salvo. Un pensiero di gratitudine va a tutti i vigili del fuoco e ai soccorritori impegnati senza sosta nelle operazioni. Questa tragedia richiama ancora una volta l’attenzione sull’importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla necessità di garantire sempre la massima tutela della vita e della dignità dei lavoratori”, è stato invece il commento di Massimo Verrecchia, capogruppo di Fratelli d’Italia Consiglio regionale d’Abruzzo.